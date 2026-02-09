Suman cinco mineros identificados en fosa de Concordia; FGR aún sin reporte oficial

CONCORDIA, SIN.- Familiares identificaron a otro de los trabajadores reportados como desaparecidos tras la localización de una fosa clandestina en la sierra del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa, con lo que suman al menos cinco mineros reconocidos entre los hallazgos.

De acuerdo con la información difundida, la víctima fue identificada como José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, originario de Sonora, quien se desempeñaba como coordinador operativo de seguridad en la empresa Vizsla Silver.

En el reporte se indicó que, como en los casos previos, las autoridades notificaron de manera directa a sus familiares sobre el hallazgo en la comunidad de El Verde, donde se ubica el predio relacionado con la fosa clandestina.

El caso se enmarca en la búsqueda de 10 trabajadores reportados como desaparecidos. Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado de manera oficial el número total de cuerpos localizados en el sitio, aunque se confirmó que al menos cinco corresponden a ese grupo.

Además de Jiménez Nevárez, fueron mencionados como identificados Jesús Antonio de la O Valdez, José Manuel Castañeda Hernández, José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, según lo reportado.

En reacción a los hallazgos, Vizsla Silver señaló en un comunicado que se encuentra “devastada” por la pérdida de sus trabajadores y expresó condolencias a familiares y a la comunidad de Concordia; añadió que su prioridad es la recuperación segura de quienes continúan desaparecidos y el acompañamiento a las familias afectadas.

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantienen acordonada la zona, con restricciones de acceso mientras continúan los trabajos periciales.