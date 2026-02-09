Suman cinco mineros identificados en fosa de Concordia; FGR aún sin reporte oficial

Noticias
/ 9 febrero 2026
    Suman cinco mineros identificados en fosa de Concordia; FGR aún sin reporte oficial
    El caso se enmarca en la búsqueda de 10 trabajadores reportados como desaparecidos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Desaparecidos

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


Semar

La identificación de un nuevo cuerpo elevó a cinco los trabajadores reconocidos por sus familias mientras la investigación sigue sin un informe público

CONCORDIA, SIN.- Familiares identificaron a otro de los trabajadores reportados como desaparecidos tras la localización de una fosa clandestina en la sierra del municipio de Concordia, al sur de Sinaloa, con lo que suman al menos cinco mineros reconocidos entre los hallazgos.

De acuerdo con la información difundida, la víctima fue identificada como José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, originario de Sonora, quien se desempeñaba como coordinador operativo de seguridad en la empresa Vizsla Silver.

TE PUEDE INTERESAR: PT busca ‘blindar’ Pensión Mujeres Bienestar 60-64 en la Constitución para que no se cancele

En el reporte se indicó que, como en los casos previos, las autoridades notificaron de manera directa a sus familiares sobre el hallazgo en la comunidad de El Verde, donde se ubica el predio relacionado con la fosa clandestina.

El caso se enmarca en la búsqueda de 10 trabajadores reportados como desaparecidos. Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado de manera oficial el número total de cuerpos localizados en el sitio, aunque se confirmó que al menos cinco corresponden a ese grupo.

TE PUEDE INTERESAR: Corte frena liberación en caso Uruchurtu y ordena juzgar con enfoque de género e interseccionalidad

Además de Jiménez Nevárez, fueron mencionados como identificados Jesús Antonio de la O Valdez, José Manuel Castañeda Hernández, José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, según lo reportado.

En reacción a los hallazgos, Vizsla Silver señaló en un comunicado que se encuentra “devastada” por la pérdida de sus trabajadores y expresó condolencias a familiares y a la comunidad de Concordia; añadió que su prioridad es la recuperación segura de quienes continúan desaparecidos y el acompañamiento a las familias afectadas.

TE PUEDE INTERESAR: Creció 70% violencia en México durante la última década: México Evalúa

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantienen acordonada la zona, con restricciones de acceso mientras continúan los trabajos periciales.

La empresa también reportó la suspensión de actividades en el área tras los hechos, y recordó que con anterioridad había realizado una pausa temporal por condiciones de seguridad en Concordia, conforme a un documento fechado en abril de 2025. Con información de Excélsior

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

