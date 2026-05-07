Hallan sin vida a Anahí Corina en la Maxipista en Elota, Sinaloa

CULIACÁN, SIN.- La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, ante el hallazgo del cuerpo de la joven Anahí Corina “N” de 29 años, sobre la Maxipista Mazatlán-Culiacán, en la jurisdicción del municipio de Elota.

Con fecha dos de mayo, la familia de la víctima reportó su desaparición desde dos días antes, en el fraccionamiento Nuevo Amanecer, del municipio de Elota, por lo que se emitió la ficha de búsqueda del Protocolo Alba, en la que se describe, como una mujer de 29 años, con estatura de un metro 68 centímetros de complexión mediana.