Hallan sin vida a Anahí Corina en la Maxipista en Elota, Sinaloa

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México
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    Hallan sin vida a Anahí Corina en la Maxipista en Elota, Sinaloa
    La familia de la víctima reportó su desaparición el pasado 30 de abril, en el fraccionamiento Nuevo Amanecer, del municipio de Elota. FOTO: Cortesía

El cuerpo dela joven de 29 años fue hallado sobre la Maxipista Mazatlán-Culiacán, en la jurisdicción del municipio de Elota

CULIACÁN, SIN.- La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, ante el hallazgo del cuerpo de la joven Anahí Corina “N” de 29 años, sobre la Maxipista Mazatlán-Culiacán, en la jurisdicción del municipio de Elota.

Con fecha dos de mayo, la familia de la víctima reportó su desaparición desde dos días antes, en el fraccionamiento Nuevo Amanecer, del municipio de Elota, por lo que se emitió la ficha de búsqueda del Protocolo Alba, en la que se describe, como una mujer de 29 años, con estatura de un metro 68 centímetros de complexión mediana.

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Tras varios días de búsqueda de la joven, hija de una maestra de la Escuela Primaria “Angela Peralta”, de la ciudad de Mazatlán, las autoridades judiciales confirmaron la localización de su cuerpo en proceso de descomposición.

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Familiares de la joven Anahí Corina “N”, desde que se conoció su desaparición, en redes sociales divulgaron sus datos, en espera de poder obtener información sobre su posible paradero, ante el desconocimiento de lo que le había sucedido.

En las redes sociales, apareció una esquela del personal de la Escuela Primaria Angela Peralta, de la ciudad de Mazatlán, en la que se extienden las condolencias a la maestra Verónica, por el sensible fallecimiento de su hija, Anahí Corina “N” de 29 años.

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