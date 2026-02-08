Super Bowl LX: horario del kickoff, del show de Bad Bunny y dónde ver en México el Seahawks vs Patriots

El Super Bowl 2026 se disputará hoy domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos, con el enfrentamiento entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra por el trofeo Vince Lombardi.

El evento no solo es el momento cumbre de la temporada de la NFL, sino también un espectáculo cultural con presentaciones musicales de alto perfil.

Hora de inicio del juego

Kickoff (inicio del partido): A las 5:30 de la tarde.

Antes del kickoff habrá una ceremonia con música y el protocolo tradicional, seguida del partido, el esperado show de medio tiempo y toda la cobertura especial que rodea al Super Bowl.