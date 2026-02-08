Super Bowl LX: horario del kickoff, del show de Bad Bunny y dónde ver en México el Seahawks vs Patriots

Fútbol Americano
/ 8 febrero 2026
    Super Bowl LX: horario del kickoff, del show de Bad Bunny y dónde ver en México el Seahawks vs Patriots
    El Super Bowl LX enfrenta a Seahawks y Patriots, con Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo y transmisión en México por televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales. FOTOS: ESPECIAL

Seattle y Nueva Inglaterra protagonizan el duelo por la supremacía de la NFL; revisa a qué hora arranca el partido, quiénes se presentan en el show musical y por dónde verlo en vivo

El Super Bowl 2026 se disputará hoy domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos, con el enfrentamiento entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra por el trofeo Vince Lombardi.

El evento no solo es el momento cumbre de la temporada de la NFL, sino también un espectáculo cultural con presentaciones musicales de alto perfil.

Hora de inicio del juego

Kickoff (inicio del partido): A las 5:30 de la tarde.

Antes del kickoff habrá una ceremonia con música y el protocolo tradicional, seguida del partido, el esperado show de medio tiempo y toda la cobertura especial que rodea al Super Bowl.

La música en el Super Bowl LX

El espectáculo musical de este año está marcado por dos momentos importantes:

Pre-show con Green Day:

La banda de rock Green Day, originaria del Área de la Bahía de California, se presentará antes del inicio del juego en una ceremonia previa que arranca alrededor de las 5 de la tarde como parte del protocolo inaugural.

Show de medio tiempo con Bad Bunny:

El artista puertorriqueño Bad Bunny encabeza el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, lo que lo convierte en uno de los actos más relevantes de la historia del evento.

La presentación está programada para realizarse durante la pausa entre el segundo y tercer cuarto, con un horario estimado entre las 7 y las 7:30 de la noche, dependiendo de la duración de la primera mitad del juego.

Además de Bad Bunny y Green Day, la ceremonia del himno tendrá actuaciones de Charlie Puth con “The Star-Spangled Banner”, Brandi Carlile con “America the Beautiful” y Coco Jones con “Lift Every Voice and Sing”.

Dónde ver el Super Bowl 2026 en México

El evento estará disponible en varias señales de televisión y plataformas digitales para la audiencia en México:

Televisión abierta y de paga

Canal 5 (televisión abierta)

Azteca 7 (televisión abierta)

ESPN (señal de paga)

Fox Sports (señal de paga)

Streaming y plataformas digitales

Disney+ (con acceso al contenido de ESPN)

Fox Sports Premium.

Datos clave del Super Bowl LX

El partido entre Seahawks de Seattle y Patriots de New England será una reedición histórica, evocando su duelo en el Super Bowl XLIX.

El evento cuenta con una escena musical extraordinaria, con Green Day en el pre-show y Bad Bunny como cabeza del halftime show.

La transmisión en México cubrirá desde los momentos previos al kickoff hasta el final del espectáculo de medio tiempo, incluyendo el juego completo en múltiples señales abiertas y de paga.

