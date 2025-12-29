‘Libertad de expresión por encima de todo’: Sheinbaum cuestiona cargo de terrorismo a periodista

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó a la Fiscalía de Veracruz por imputar el delito de terrorismo al periodista Rafael “Lafita” León y pidió que la autoridad estatal explique por qué recurrió a esa figura penal en el caso.

Durante su conferencia matutina de este lunes 29 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que corresponde a la fiscalía aclarar los fundamentos de la imputación y sostuvo que debe garantizarse la libertad de expresión.

“Tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz. No ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca. Entonces tiene que explicar la Fiscalía por qué usa este delito”, dijo la mandataria, al insistir en que la libertad de expresión debe estar “por encima de todo”.

Sheinbaum agregó que, si existiera un delito cometido por el reportero, la autoridad debe precisarlo y explicar que no se trata de una imputación relacionada con el ejercicio periodístico.

La Presidenta reiteró que la fiscalía debe aclarar tres puntos: el motivo por el que utiliza esa figura penal, la garantía del derecho a la libertad de expresión y la explicación de los elementos que sustenten cualquier delito que se atribuya a la persona señalada.

En este contexto, afirmó que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, estuvo en contacto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a propósito del caso.

El tema, indicó la mandataria, se mantiene a la espera de que la fiscalía estatal emita información que permita conocer el sustento de la imputación y las razones jurídicas de su actuación. Con información de El Universal