‘Libertad de expresión por encima de todo’: Sheinbaum cuestiona cargo de terrorismo a periodista

Noticias
/ 29 diciembre 2025
    ‘Libertad de expresión por encima de todo’: Sheinbaum cuestiona cargo de terrorismo a periodista
    Se mantiene a la espera de que la fiscalía estatal emita información que permita conocer el sustento de la imputación. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Terrorismo

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEGOB

La Mandataria planteó que la fiscalía estatal debe justificar el uso de esa figura penal y aclarar si existe un delito ajeno al trabajo periodístico

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó a la Fiscalía de Veracruz por imputar el delito de terrorismo al periodista Rafael “Lafita” León y pidió que la autoridad estatal explique por qué recurrió a esa figura penal en el caso.

Durante su conferencia matutina de este lunes 29 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que corresponde a la fiscalía aclarar los fundamentos de la imputación y sostuvo que debe garantizarse la libertad de expresión.

TE PUEDE INTERESAR: Pasajeros de Lamborghini Urus son atacados en Zapopan; deja 2 muertos y 5 heridos

Tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz. No ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca. Entonces tiene que explicar la Fiscalía por qué usa este delito”, dijo la mandataria, al insistir en que la libertad de expresión debe estar “por encima de todo”.

Sheinbaum agregó que, si existiera un delito cometido por el reportero, la autoridad debe precisarlo y explicar que no se trata de una imputación relacionada con el ejercicio periodístico.

TE PUEDE INTERESAR: Realiza FGR peritajes donde descarriló Tren del Istmo

La Presidenta reiteró que la fiscalía debe aclarar tres puntos: el motivo por el que utiliza esa figura penal, la garantía del derecho a la libertad de expresión y la explicación de los elementos que sustenten cualquier delito que se atribuya a la persona señalada.

En este contexto, afirmó que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, estuvo en contacto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a propósito del caso.

El tema, indicó la mandataria, se mantiene a la espera de que la fiscalía estatal emita información que permita conocer el sustento de la imputación y las razones jurídicas de su actuación. Con información de El Universal

Temas


Terrorismo

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Pobres y ricos

Pobres y ricos
true

Marx Arriaga, la herencia nefasta de AMLO
Protección Civil reportó que dos empleados fallecieron tras ser aplastados por una máquina en la planta Carrier de la colonia El Lechugal; el accidente ocurrió en el área de carga y descarga.

Mueren aplastados por máquina dos trabajadores de Carrier en Nuevo León
La Fiscalía de Quintana Roo informó que Nataly Montserrat González Barro, prima de la esposa del “Capi” Pérez, fue localizada sin vida en Cancún. No presentaba signos visibles de violencia y el caso se investiga con perspectiva de género

Encuentran sin vida a Nataly Montserrat, prima de la esposa de Capi Pérez; FGE de Quintana Roo investiga

El SMN alertó que el frente frío 25 y una masa de aire ártico provocarán lluvias intensas, viento del “Norte” de hasta 110 km/h, nevadas en zonas serranas y temperaturas de hasta -10 °C en el norte del país

Frente frío 25 provocará temperaturas de hasta -10 °C, lluvias intensas y evento de ‘Norte’ en estos estados
La Coordinación de Programas para el Bienestar advirtió sobre mensajes falsos que ofrecen créditos ligados a apoyos federales y recordó que los beneficios son gratuitos, directos y sin intermediarios

Gobierno de México alerta por fraudes que ofrecen supuestos créditos de Programas para el Bienestar
La Titi se encontraba enferma desde hace meses y murió este domingo víctimas de complicaciones de la enfermedad que la aquejaba

Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León
Los Giants derrotaron 34-10 a los Raiders en el estadio de Las Vegas, en un duelo marcado por el control ofensivo visitante y un regreso de despeje clave.

Raiders caen en casa ante Giants y cierran año con 14 derrotas