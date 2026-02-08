Defensiva de Seahawks marca el rumbo del Super Bowl LX y somete a Patriots

Defensiva de Seahawks marca el rumbo del Super Bowl LX y somete a Patriots

+ Seguir en Seguir en Google
Armando Castilla
por Armando Castilla

Tras el medio tiempo de Bad Bunny, el partido se inclinó definitivamente hacia Seattle: presión constante, dominio físico y una defensa que anuló a Drake Maye para construir un triunfo de autoridad en el Super Bowl LX

Deportes
/ 8 febrero 2026
COMPARTIR

El mensaje del medio tiempo de Bad Bunny quedó flotando en el estadio, pero cuando regresó el fútbol americano se impuso otra narrativa. No fue la emoción, ni el intercambio ofensivo: fue la fuerza bruta. La defensiva de Seahawks de Seattle retomó el control desde la primera serie del tercer cuarto y nunca lo soltó.

Patriots de Nueva Inglaterra recibieron el balón y el libreto no cambió. Pase incompleto de Drake Maye, carrera corta de TreVeyon Henderson y un envío roto en tercera oportunidad. La segunda mitad arrancó exactamente como terminó la primera: Seattle cerrando espacios y Maye sin ventanas claras.

Seattle comenzó profundo en su territorio y ahí mostró su versión más completa. Kenneth Walker III castigó por tierra y Sam Darnold tomó ritmo con pases consecutivos de 15 yardas a Rashid Shaheed y Jaxon Smith-Njigba.

TE PUEDE INTERESAR: Seattle levantó el Lombardi con puño de hierro: Seahawks domaron a Patriots en el Super Bowl LX

El propio quarterback sumó con las piernas y volvió a encontrar a Walker como válvula de escape para llevar el balón a la zona roja. Nueva Inglaterra resistió, pero Jason Myers aumentó la ventaja con un gol de campo de 41 yardas para el 12-0.

$!Bad Bunny cerró su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX con una valla que decía “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, un mensaje de unidad y amor que resonó en el Levi’s Stadium tras nombrar países de todo el continente americano y celebrar la inclusión.
Bad Bunny cerró su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX con una valla que decía “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, un mensaje de unidad y amor que resonó en el Levi’s Stadium tras nombrar países de todo el continente americano y celebrar la inclusión. FOTO: ARMANDO CASTILLA/VANGUARDIA MX

Los Patriots intentaron responder, pero la falta de continuidad fue evidente. DeMarcus Lawrence frenó una tercera oportunidad clave y Maye volvió a fallar bajo presión. El partido entró en una fase espesa, dominada por el ajedrez defensivo y el desgaste físico.

Cuando Nueva Inglaterra parecía encontrar una chispa, Derick Hall volvió a inclinar la balanza. Sack, balón suelto y recuperación de Byron Murphy II en la yarda 37. Así se cerró el tercer cuarto, con Seattle controlando el ritmo y el territorio.

El golpe definitivo llegó en el último periodo. Seattle avanzó con paciencia hasta que, desde la yarda 16, AJ Barner apareció solo en las diagonales. Touchdown que reflejó una noche redonda para el ala cerrada y abrió el marcador de forma contundente.

Patriots reaccionaron con su mejor serie del partido: corrida de Maye, pase largo de 36 yardas a Mack Hollins y anotación para acercarse 19-7. Pero fue un destello breve.

Seattle volvió a encerrar a Nueva Inglaterra, forzó errores y Julian Love interceptó un pase que terminó de apagar cualquier intento de regreso.

Myers regresó al campo para conectar su quinto gol de campo y establecer un récord histórico en Super Bowl. Minutos después, Uchenna Nwosu selló la historia con una intercepción devuelta a las diagonales. El dominio era total.

Los números confirmaron la sensación del campo: siete sacks, 21 presiones al quarterback y una defensiva que no permitió ritmo ni esperanza. Nueva Inglaterra encontró una anotación tardía, pero el resultado ya estaba escrito.

No fue un Super Bowl de fuegos artificiales ofensivos. Fue un partido de estudio, presión y autoridad defensiva. Y cuando el reloj llegó a cero, la conclusión fue inequívoca: Seahawks de Seattle fueron simplemente más fuertes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Futbol Americano
Super Bowl
Especial
Localizaciones
Santa Clara
Organizaciones
NFL
New England Patriots
Seattle Seahawks
Armando Castilla

Armando Castilla

Armando Castilla Galindo es un periodista y empresario saltillense, reconocido por su liderazgo en el periodismo regional y su trayectoria en el sector editorial. Es el director general de Grupo Vanguardia, uno de los medios de comunicación con mayor trayectoria en el noreste de México, fundado en 1975 por la familia Castilla y pionero en cobertura local, nacional e internacional. Cuenta con formación en Contaduría y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Dirección de Empresas por la IPADE.

A lo largo de su trayectoria ha impulsado la innovación editorial, la transformación digital y la defensa de la libertad de expresión, consolidando a Vanguardia como un referente informativo con independencia editorial y rigor periodístico. Castilla Galindo ha defendido la libertad de expresión y la independencia editorial, valores clave en el ejercicio del periodismo, posicionando al medio como referente informativo a nivel nacional.

Es miembro del comité LATAM de WAN-IFRA.

Selección de los editores
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Más que un campeón, el partido puede marcar el inicio de una nueva etapa en la NFL.

El Super Bowl que puede cambiarlo todo
El Super Bowl LX enfrenta a Seahawks y Patriots, con Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo y transmisión en México por televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales.

Super Bowl LX: horario del kickoff, del show de Bad Bunny y dónde ver en México el Seahawks vs Patriots
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación
Citan a comparecer a Juan Ervey Valenzuela de la Torre por el presunto delito de despojo.

Coahuila: FGE llama a comparecer a líder de exobreros de AHMSA, por el delito de despojo