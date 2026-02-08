Defensiva de Seahawks marca el rumbo del Super Bowl LX y somete a Patriots

El mensaje del medio tiempo de Bad Bunny quedó flotando en el estadio, pero cuando regresó el fútbol americano se impuso otra narrativa. No fue la emoción, ni el intercambio ofensivo: fue la fuerza bruta. La defensiva de Seahawks de Seattle retomó el control desde la primera serie del tercer cuarto y nunca lo soltó.

Patriots de Nueva Inglaterra recibieron el balón y el libreto no cambió. Pase incompleto de Drake Maye, carrera corta de TreVeyon Henderson y un envío roto en tercera oportunidad. La segunda mitad arrancó exactamente como terminó la primera: Seattle cerrando espacios y Maye sin ventanas claras.

Seattle comenzó profundo en su territorio y ahí mostró su versión más completa. Kenneth Walker III castigó por tierra y Sam Darnold tomó ritmo con pases consecutivos de 15 yardas a Rashid Shaheed y Jaxon Smith-Njigba.

El propio quarterback sumó con las piernas y volvió a encontrar a Walker como válvula de escape para llevar el balón a la zona roja. Nueva Inglaterra resistió, pero Jason Myers aumentó la ventaja con un gol de campo de 41 yardas para el 12-0.