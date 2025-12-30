Retiran a periodista de Veracruz acusación por terrorismo, pero sigue bajo proceso por 2 delitos

México
/ 30 diciembre 2025
    Retiran a periodista de Veracruz acusación por terrorismo, pero sigue bajo proceso por 2 delitos
    ’Lafita’ fue detenido por elementos del Ejército el pasado 26 de diciembre, en Veracruz. FOTO: ESPECIAL

Lo vinculan a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública

Un juez desestimó el cargo de terrorismo que la Fiscalía de Veracruz intentó fincar al periodista Rafael León Segovia, “Lafita”, aunque continuará su proceso en prisión domiciliaria por otros cargos que pesan en su contra.

Tras la presión ejercida por el gremio de periodistas, familiares, así como el cuestionamiento de la Presidencia, finalmente se retiró el cargo de terrorismo contra León Segovia, que buscó imputársele tras su detención el pasado 24 de diciembre por elementos del Ejército.

TE PUEDE INTERESAR: Caso de periodista revive antecedente de imputaciones por terrorismo en Veracruz desde 2011

En el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, el juez José Guadalupe Nucamendi Albores determinó que no hay elementos suficientes para sostener la imputación por terrorismo, por lo que ésta fue desestimada.

Pese a ello, el juzgador ordenó vincular a proceso a “Lafita” por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Aunque la defensa solicitó la libertad absoluta del periodista, el juez fijó la medida cautelar de prisión domiciliaria, buscando asegurar su presencia durante el desarrollo de las investigaciones.

La investigación que derivó en la detención del periodista, según se ha dado a conocer, se vincula con su labor como reportero de hechos de seguridad en Coatzacoalcos, Veracruz.

Inicialmente, la Fiscalía buscó imputarle el delito de terrorismo, lo que derivó en la condena de organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19, así como familiares del periodista.

Temas


Justicia
Periodismo

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

true

Tren Interoceánico: Será AMLO condenado por sus malas obras
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Misión. Chris Hemsworth vuelve como Thor en un avance que deja ver el lado más humano y temeroso del ‘Dios del Trueno’.

¡Ahora con Thor! Estrena Marvel nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Consulta el calendario oficial SEP 2026 y conoce la fecha exacta del regreso a clases para kínder, primaria y secundaria tras las vacaciones decembrinas

Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?
Una recopilación de logros locales y regionales.

¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más
true

La desaparición del Paraíso