Retiran a periodista de Veracruz acusación por terrorismo, pero sigue bajo proceso por 2 delitos

Un juez desestimó el cargo de terrorismo que la Fiscalía de Veracruz intentó fincar al periodista Rafael León Segovia, “Lafita”, aunque continuará su proceso en prisión domiciliaria por otros cargos que pesan en su contra.

Tras la presión ejercida por el gremio de periodistas, familiares, así como el cuestionamiento de la Presidencia, finalmente se retiró el cargo de terrorismo contra León Segovia, que buscó imputársele tras su detención el pasado 24 de diciembre por elementos del Ejército.

TE PUEDE INTERESAR: Caso de periodista revive antecedente de imputaciones por terrorismo en Veracruz desde 2011

En el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, el juez José Guadalupe Nucamendi Albores determinó que no hay elementos suficientes para sostener la imputación por terrorismo, por lo que ésta fue desestimada.

Pese a ello, el juzgador ordenó vincular a proceso a “Lafita” por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Aunque la defensa solicitó la libertad absoluta del periodista, el juez fijó la medida cautelar de prisión domiciliaria, buscando asegurar su presencia durante el desarrollo de las investigaciones.

La investigación que derivó en la detención del periodista, según se ha dado a conocer, se vincula con su labor como reportero de hechos de seguridad en Coatzacoalcos, Veracruz.

Inicialmente, la Fiscalía buscó imputarle el delito de terrorismo, lo que derivó en la condena de organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19, así como familiares del periodista.