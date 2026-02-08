‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

/ 8 febrero 2026
    ‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito
    Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny. FOTOS: AP

El presidente aseguró que el espectáculo de Benito Martínez no es “nada inspirador” e ignoró el mensaje de unión en el continente americano

Directo, sin filtros y firme en su postura de exaltar lo patriótico fue como Donald Trump arremetió contra el Show de Medio Tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny, al que describió como “terrible” y “repugnante”, apelando además a su clásica frase: “Hagamos a Estados Unidos grande otra vez”.

Fue a través de su red social donde el republicano reafirmó la postura que ha sostenido desde hace meses, desde que se anunció a Benito Antonio Martínez como el encargado del evento musical más importante de la NFL.

“El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de todos. No tiene ningún sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, escribió.

‘NADIE LE ENTIENDE’

Una de las críticas directas de Trump hacia Bad Bunny fue su estilo vocal, un señalamiento que incluso parte de la audiencia ha expresado en años anteriores.

“Nadie entiende una sola palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Este ‘show’ es simplemente una bofetada en la cara para nuestro país”, insistió el mandatario en su discurso.

Nadie entiende una sola palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo en todo Estados Unidos”.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Además, el presidente, quien encabeza el gobierno por segunda ocasión, aprovechó para destacar recientes logros económicos de su administración.

“Estados Unidos está estableciendo nuevos estándares y récords todos los días, incluido el mejor mercado de valores y los mejores planes 401(k) de la historia”, subrayó el también empresario.

MENSAJE CLARO

Trump aseguró que únicamente los medios dedicados a generar “noticias falsas” serían quienes celebrarían el show de Bad Bunny, quien estuvo acompañado por figuras que considera ídolos de su adolescencia: Lady Gaga y Ricky Martin.

“No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo y ya verán: recibirá excelentes críticas de los medios de noticias falsas, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo real”, añadió.

El mandatario remató su mensaje señalando que la NFL debería realizar cambios desde el inicio del juego. “Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de patada inicial”, concluyó.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

