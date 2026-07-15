‘La gente está contenta’... Sheinbaum celebra cifras de bienestar de los mexicanos, según el Inegi

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que el estudio ubicó el nivel promedio de satisfacción con la vida en 8.62 puntos , dentro de una escala de cero a diez. De acuerdo con los datos presentados, esta es la calificación más alta registrada desde que comenzó la medición en 2021.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los más recientes resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025 , elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) , muestran una percepción positiva de la población sobre su calidad de vida.

La encuesta evalúa la percepción que tienen las personas de 18 años o más respecto a distintos aspectos relacionados con su bienestar, por lo que el Gobierno federal consideró que el incremento refleja una mejora en la forma en que los ciudadanos valoran su situación personal y su entorno.

Según los resultados de la ENBIARE , la calificación promedio pasó de 8.45 puntos en 2021 a 8.62 en 2025 , lo que representa el nivel más elevado observado durante ese periodo.

LA SATISFACCIÓN CON LA VIDA ALCANZA SU NIVEL MÁS ALTO DESDE 2021

Al referirse a estos datos, Claudia Sheinbaum afirmó que la medición refleja un estado positivo en la percepción de la población sobre su bienestar. “Es muy bueno el estado de bienestar de las y los mexicanos”, expresó durante su intervención.

La mandataria explicó que este ejercicio estadístico no mide variables económicas de manera directa, sino la valoración personal que hacen los ciudadanos sobre distintos aspectos de su vida cotidiana, incluyendo su satisfacción general.

SHEINBAUM RELACIONA LOS DATOS CON EL INFORME MUNDIAL DE LA FELICIDAD

Durante la conferencia, la presidenta también hizo referencia al Informe Mundial de la Felicidad, un estudio internacional que cada año clasifica a diversos países de acuerdo con la percepción de bienestar de sus habitantes.

Sheinbaum señaló que los resultados obtenidos por México en dicho informe guardan similitud con la evaluación presentada por el INEGI, al considerar que ambas mediciones reflejan una percepción favorable entre la población.

“Los países que están arriba de México tienen poblaciones muy pequeñas. Si se considera el tamaño de la población, somos prácticamente la población más feliz del mundo”, comentó la mandataria al comparar los resultados internacionales con la dimensión demográfica del país.

LA ENCUESTA MIDE LA PERCEPCIÓN PERSONAL DE LOS ADULTOS

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado se enfoca en conocer cómo perciben las personas adultas diferentes aspectos relacionados con su calidad de vida, satisfacción personal y bienestar general.

De acuerdo con la explicación ofrecida durante la conferencia, la evaluación se basa en respuestas proporcionadas por personas mayores de 18 años, quienes califican su nivel de satisfacción utilizando una escala del cero al diez.

Para la presidenta, la coincidencia entre los resultados de la ENBIARE y el Informe Mundial de la Felicidad fortalece la interpretación de que existe una percepción positiva entre los habitantes del país. “Coincide con la evaluación de 8.62, que es un nivel muy alto de satisfacción”, afirmó al referirse a los datos dados a conocer por el organismo estadístico.