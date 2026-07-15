Sheinbaum envía reforma para homologar el feminicidio en todo el país; contempla penas de hasta 70 años

La reforma pretende eliminar las diferencias que actualmente existen entre las 32 entidades federativas respecto a la forma en que se investiga, sanciona y clasifica este delito. De acuerdo con el Gobierno federal, la falta de criterios uniformes ha generado discrepancias en las investigaciones y en la atención que reciben las víctimas y sus familias.

El Gobierno de México dio un nuevo paso en materia de legislación penal con la presentación de una iniciativa que busca establecer una sola definición del feminicidio en todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la propuesta de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio , la cual será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación.

Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján , explicó que la propuesta surge después de la reforma constitucional publicada el pasado 6 de mayo, mediante la cual el Poder Legislativo obtuvo facultades para expedir una ley general que establezca criterios homogéneos en esta materia.

BUSCAN UNA SOLA DEFINICIÓN Y LOS MISMOS CRITERIOS EN TODO EL PAÍS

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es crear un tipo penal único para el delito de feminicidio. La propuesta establece que comete este delito quien prive de la vida a una mujer por razones de género, incorporando diez supuestos que permitirán identificar este tipo de violencia.

Entre esas razones se incluyen antecedentes de violencia ejercida contra la víctima, la existencia de violencia sexual, relaciones de poder, amenazas previas y la presencia de estereotipos de género, entre otros elementos que servirán como referencia para las investigaciones.

Según explicó Luisa María Alcalde, actualmente cada estado contempla definiciones distintas sobre las razones de género, las agravantes, las penas y los procedimientos de investigación. Esta diversidad normativa, señaló, ha ocasionado una clasificación incorrecta de algunos casos y la ausencia de protocolos homologados para atenderlos.

LA PROPUESTA CONTEMPLA PENAS DE HASTA 70 AÑOS DE PRISIÓN

La iniciativa establece una sanción uniforme de entre 50 y 70 años de prisión para quienes sean encontrados responsables del delito de feminicidio en cualquier entidad del país.

Además, incorpora 19 agravantes que permitirían incrementar la sanción cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante. También considera circunstancias como el uso de ácido o sustancias inflamables y cuando el responsable sea un servidor público.

Otro de los puntos incluidos en la propuesta es la tipificación de la tentativa de feminicidio, la cual sería castigada con penas equivalentes a entre la mitad y dos terceras partes de la condena prevista para el delito consumado.

LA ACCIÓN PENAL NO PRESCRIBIRÍA

El proyecto también plantea consecuencias adicionales para las personas responsables del delito. Entre ellas se encuentra la pérdida de la patria potestad, la tutela, la guarda y custodia, así como los derechos sucesorios relacionados con la víctima.

En los casos donde el responsable sea un servidor público, la iniciativa contempla además la inhabilitación para desempeñar cargos dentro de la administración pública, como parte de las sanciones complementarias.

Uno de los aspectos centrales del proyecto establece que el feminicidio será considerado un delito imprescriptible, lo que significa que tanto la acción penal como la obligación de reparar el daño no perderán vigencia con el paso del tiempo. Ahora corresponderá al Congreso de la Unión discutir el contenido de la iniciativa y determinar si se convierte en una nueva legislación de alcance nacional.