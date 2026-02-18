‘La narrativa no es suficiente’... Libro de Scherer no basta para investigar: Buenrostro

La funcionaria enfatizó que, aunque la dependencia da seguimiento a todas las denuncias —incluso anónimas—, la apertura de una investigación requiere datos verificables , como nombres, lugares o elementos que permitan trazar una línea de indagación. Sin esa base mínima, explicó, resulta complicado avanzar en términos jurídicos.

La discusión sobre los límites entre la denuncia pública y la investigación formal volvió al centro del debate luego de que Raquel Buenrostro , titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno , aclarara que los señalamientos de corrupción contenidos en el libro del exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra no son suficientes, por sí solos, para iniciar procedimientos legales.

Sus declaraciones ocurren en un contexto donde las publicaciones editoriales y testimonios personales suelen generar presión mediática, pero no siempre cumplen con los estándares probatorios necesarios para procedimientos administrativos o penales.

MÁS ALLÁ DE LA NARRATIVA: LOS REQUISITOS LEGALES

Buenrostro fue clara al señalar que una narrativa no constituye evidencia por sí misma. Desde el punto de vista institucional, explicó, cualquier investigación debe sustentarse en información que pueda corroborarse mediante documentos, registros o testimonios formales.

La secretaria detalló que cuando existen indicios concretos, la dependencia puede iniciar procesos incluso sin denuncia directa de una víctima, pero subrayó que esto depende de la calidad de la información disponible. En ausencia de esos elementos, el margen de acción es limitado.

También reconoció que la capacidad operativa de la institución es finita. Por ello, se priorizan casos donde existan mayores probabilidades de obtener resultados, lo que implica enfocar recursos en investigaciones con pistas claras desde el inicio.

RECURSOS LIMITADOS Y PRIORIZACIÓN DE CASOS

Otro punto relevante fue el reconocimiento de que el Estado enfrenta restricciones de recursos humanos para investigar todos los señalamientos que surgen en el espacio público. Esta realidad obliga a establecer criterios de priorización, algo común en sistemas anticorrupción a nivel internacional.

Buenrostro explicó que cuando una denuncia aporta elementos específicos, se evalúa su relevancia y viabilidad antes de asignar personal. Sin embargo, cuando se trata únicamente de declaraciones generales o percepciones, el proceso se vuelve jurídicamente inviable.

La funcionaria insistió en que el objetivo no es desestimar denuncias, sino garantizar que las investigaciones tengan bases sólidas que permitan llegar a conclusiones legales y no solo mediáticas.

DATOS CURIOSOS SOBRE INVESTIGACIONES ANTICORRUPCIÓN

• En muchos países, las investigaciones pueden iniciarse de oficio, pero siempre requieren indicios mínimos verificables.

• Las denuncias anónimas suelen ser válidas si incluyen información comprobable.

• Los libros periodísticos han detonado investigaciones históricas, pero generalmente cuando contienen documentos o pruebas directas.

• La priorización de casos es una práctica estándar en agencias anticorrupción por limitaciones presupuestales.

ENTRE LA OPINIÓN Y LA PRUEBA

El posicionamiento de Buenrostro pone sobre la mesa una distinción clave: la diferencia entre el impacto político de una publicación y su valor jurídico. Mientras el debate público puede nutrirse de testimonios y relatos, el sistema institucional exige evidencia verificable para actuar.