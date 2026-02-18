‘Que se haga justicia’... Sheinbaum pide no politizar asesinato de Carlos Manzo
Sheinbaum pide no politizar el asesinato de Carlos Manzo y esperar investigaciones. Autoridades reportan avances y detenciones relacionadas
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no politizar el asesinato de Carlos Manzo, luego de que surgieran señalamientos públicos contra figuras políticas por parte de familiares de la víctima. La mandataria subrayó que el enfoque debe mantenerse en las investigaciones y en garantizar justicia, no en el debate partidista.
Durante declaraciones a medios, enfatizó que si existen denuncias formales contra cualquier persona, corresponde a las autoridades ministeriales analizarlas y determinar su validez conforme a la ley. Insistió en que el proceso debe seguir su curso institucional.
Sheinbaum señaló que, hasta el momento, la información preliminar apunta a que el crimen podría estar vinculado con delincuencia organizada, aunque aclaró que todas las líneas de investigación deben agotarse antes de establecer conclusiones definitivas.
SEÑALAMIENTOS Y CONTEXTO DEL CASO
El tema tomó relevancia pública después de que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y esposa de la víctima, mencionara a actores políticos como presuntos responsables. Ante ello, la presidenta reiteró que cualquier acusación debe sustentarse en denuncias formales y pruebas que puedan ser investigadas por las autoridades competentes.
La mandataria también destacó que ya existen detenciones relacionadas con el caso, incluidas personas cercanas a los hechos, lo que indica avances en la investigación. Sin embargo, puntualizó que será la Fiscalía estatal la encargada de confirmar responsabilidades y presentar resultados oficiales.
El caso ha generado atención mediática debido al contexto político local y la posición pública de los involucrados, lo que incrementa la presión social para esclarecer los hechos.
INVESTIGACIÓN Y PROCESO LEGAL EN CURSO
Las autoridades continúan con diligencias para reconstruir lo ocurrido y determinar la participación de los detenidos. La presidenta reiteró que el proceso debe mantenerse dentro del marco legal y sin interferencias externas que puedan afectar la investigación.
Sheinbaum insistió en que convertir el caso en un enfrentamiento político podría desviar la atención del objetivo principal: esclarecer el crimen y garantizar justicia para la víctima y su familia.
El mensaje presidencial se centró en la importancia de respetar el debido proceso, evitando juicios anticipados o especulaciones que puedan influir en la opinión pública antes de que existan resoluciones oficiales.
DATOS CLAVE DEL CASO
· Existen detenciones vinculadas a la investigación
· Autoridades analizan posibles vínculos con delincuencia organizada
· Señalamientos públicos surgieron tras declaraciones familiares
· La Fiscalía estatal determinará responsabilidades legales
CONCLUSIÓN: JUSTICIA COMO PRIORIDAD
El asesinato de Carlos Manzo se mantiene bajo investigación, en un contexto donde confluyen factores políticos y de seguridad. El llamado presidencial a no politizar el caso busca centrar la atención en el proceso judicial y en el esclarecimiento de los hechos.
La evolución de las investigaciones será determinante para conocer responsabilidades y brindar respuestas a la familia de la víctima, así como a la sociedad que exige resultados.