‘Que se haga justicia’... Sheinbaum pide no politizar asesinato de Carlos Manzo

Durante declaraciones a medios, enfatizó que si existen denuncias formales contra cualquier persona, corresponde a las autoridades ministeriales analizarlas y determinar su validez conforme a la ley. Insistió en que el proceso debe seguir su curso institucional.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no politizar el asesinato de Carlos Manzo , luego de que surgieran señalamientos públicos contra figuras políticas por parte de familiares de la víctima. La mandataria subrayó que el enfoque debe mantenerse en las investigaciones y en garantizar justicia, no en el debate partidista.

Sheinbaum señaló que, hasta el momento, la información preliminar apunta a que el crimen podría estar vinculado con delincuencia organizada, aunque aclaró que todas las líneas de investigación deben agotarse antes de establecer conclusiones definitivas.

SEÑALAMIENTOS Y CONTEXTO DEL CASO

El tema tomó relevancia pública después de que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y esposa de la víctima, mencionara a actores políticos como presuntos responsables. Ante ello, la presidenta reiteró que cualquier acusación debe sustentarse en denuncias formales y pruebas que puedan ser investigadas por las autoridades competentes.

La mandataria también destacó que ya existen detenciones relacionadas con el caso, incluidas personas cercanas a los hechos, lo que indica avances en la investigación. Sin embargo, puntualizó que será la Fiscalía estatal la encargada de confirmar responsabilidades y presentar resultados oficiales.

El caso ha generado atención mediática debido al contexto político local y la posición pública de los involucrados, lo que incrementa la presión social para esclarecer los hechos.

INVESTIGACIÓN Y PROCESO LEGAL EN CURSO

Las autoridades continúan con diligencias para reconstruir lo ocurrido y determinar la participación de los detenidos. La presidenta reiteró que el proceso debe mantenerse dentro del marco legal y sin interferencias externas que puedan afectar la investigación.

Sheinbaum insistió en que convertir el caso en un enfrentamiento político podría desviar la atención del objetivo principal: esclarecer el crimen y garantizar justicia para la víctima y su familia.

El mensaje presidencial se centró en la importancia de respetar el debido proceso, evitando juicios anticipados o especulaciones que puedan influir en la opinión pública antes de que existan resoluciones oficiales.

DATOS CLAVE DEL CASO

· Existen detenciones vinculadas a la investigación

· Autoridades analizan posibles vínculos con delincuencia organizada

· Señalamientos públicos surgieron tras declaraciones familiares

· La Fiscalía estatal determinará responsabilidades legales

CONCLUSIÓN: JUSTICIA COMO PRIORIDAD

El asesinato de Carlos Manzo se mantiene bajo investigación, en un contexto donde confluyen factores políticos y de seguridad. El llamado presidencial a no politizar el caso busca centrar la atención en el proceso judicial y en el esclarecimiento de los hechos.

La evolución de las investigaciones será determinante para conocer responsabilidades y brindar respuestas a la familia de la víctima, así como a la sociedad que exige resultados.