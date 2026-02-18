‘Que se haga justicia’... Sheinbaum pide no politizar asesinato de Carlos Manzo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 18 febrero 2026
    ‘Que se haga justicia’... Sheinbaum pide no politizar asesinato de Carlos Manzo
    La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a no convertir en un tema político el asesinato de Carlos Manzo y pidió esperar el resultado de las investigaciones. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum pide no politizar el asesinato de Carlos Manzo y esperar investigaciones. Autoridades reportan avances y detenciones relacionadas

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no politizar el asesinato de Carlos Manzo, luego de que surgieran señalamientos públicos contra figuras políticas por parte de familiares de la víctima. La mandataria subrayó que el enfoque debe mantenerse en las investigaciones y en garantizar justicia, no en el debate partidista.

Durante declaraciones a medios, enfatizó que si existen denuncias formales contra cualquier persona, corresponde a las autoridades ministeriales analizarlas y determinar su validez conforme a la ley. Insistió en que el proceso debe seguir su curso institucional.

Sheinbaum señaló que, hasta el momento, la información preliminar apunta a que el crimen podría estar vinculado con delincuencia organizada, aunque aclaró que todas las líneas de investigación deben agotarse antes de establecer conclusiones definitivas.

TE PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz celebra arresto de Diego Rivera Navarro por delitos de extorsión

SEÑALAMIENTOS Y CONTEXTO DEL CASO

El tema tomó relevancia pública después de que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y esposa de la víctima, mencionara a actores políticos como presuntos responsables. Ante ello, la presidenta reiteró que cualquier acusación debe sustentarse en denuncias formales y pruebas que puedan ser investigadas por las autoridades competentes.

La mandataria también destacó que ya existen detenciones relacionadas con el caso, incluidas personas cercanas a los hechos, lo que indica avances en la investigación. Sin embargo, puntualizó que será la Fiscalía estatal la encargada de confirmar responsabilidades y presentar resultados oficiales.

El caso ha generado atención mediática debido al contexto político local y la posición pública de los involucrados, lo que incrementa la presión social para esclarecer los hechos.

INVESTIGACIÓN Y PROCESO LEGAL EN CURSO

Las autoridades continúan con diligencias para reconstruir lo ocurrido y determinar la participación de los detenidos. La presidenta reiteró que el proceso debe mantenerse dentro del marco legal y sin interferencias externas que puedan afectar la investigación.

Sheinbaum insistió en que convertir el caso en un enfrentamiento político podría desviar la atención del objetivo principal: esclarecer el crimen y garantizar justicia para la víctima y su familia.

El mensaje presidencial se centró en la importancia de respetar el debido proceso, evitando juicios anticipados o especulaciones que puedan influir en la opinión pública antes de que existan resoluciones oficiales.

DATOS CLAVE DEL CASO

· Existen detenciones vinculadas a la investigación

· Autoridades analizan posibles vínculos con delincuencia organizada

· Señalamientos públicos surgieron tras declaraciones familiares

· La Fiscalía estatal determinará responsabilidades legales

CONCLUSIÓN: JUSTICIA COMO PRIORIDAD

El asesinato de Carlos Manzo se mantiene bajo investigación, en un contexto donde confluyen factores políticos y de seguridad. El llamado presidencial a no politizar el caso busca centrar la atención en el proceso judicial y en el esclarecimiento de los hechos.

La evolución de las investigaciones será determinante para conocer responsabilidades y brindar respuestas a la familia de la víctima, así como a la sociedad que exige resultados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asesinatos

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
4T: Infestada

4T: Infestada
true

De Noroña a Marx Arriaga, padece la 4T un ‘pleito de tortilleras’
El cuerpo de la menor fue localizado enterrado en un predio de la colonia Barrio de la Industria, tras su reporte de desaparición el 30 de enero.

Vinculan a adolescente de 14 años por feminicidio de su novia de 15, en Nuevo León
El fiscal Cristian Camacho Osnaya revela que a los artistas Ángela Aguilar y Cristian Nodal les tocó presenciar el enfrentamiento armado en Zacatecas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal sí presenciaron ataque armado en Zacatecas; filtran video con Ejército
El miércoles 18 de febrero, la Iglesia Católica conmemorará el inicio de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza.

¿Qué significa la cruz que se pinta en la frente el Miércoles de Ceniza y para quién aplica el ayuno?
La Cuaresma es uno de los periodos más importantes del calendario cristiano. En México, millones de personas siguen sus tradiciones, que incluyen ayuno, abstinencia y prácticas espirituales.

¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México
Las acciones de estas tres marcas productoras y distribuidoras de contenido aumentaron sus cotizaciones por acción.

Netflix concede a Warner Bros. que Paramount dé ‘su mejor y última oferta’ de adquisición
El Tricolor también sostendrá amistosos ante Selección de Portugal y Selección de Bélgica en marzo.

México enfrentará a Ghana, Australia y Serbia previo a su debut en el Mundial 2026