La periodista Carmen Aristegui se despide de CNN en Español tras 20 años al aire

La periodista Carmen Aristegui informó que su etapa con el medio de comunicación CNN en Español ha concluido tras más de dos décadas de colaborar juntos, esto durante la emisión de su programa el pasado viernes 19 de diciembre.

“Este programa es un programa especial para mí. Esta será mi última transmisión en vivo en esta cadena, después de muchos años de estar con usted noche tras noche, hemos llegado al final de este programa. Me despido de este espacio con la mirada puesta en nuevos proyectos, en nuevos desafíos”, destacó en su mensaje para los espectadores.

Aunque informó que es el cierre formal del ciclo profesional con la cadena, mencionó que continuará con el ejercicio del periodismo en otros proyectos. Puntualizó que se trata de una decisión que responde a una determinación personal para abrir una nueva etapa laboral.

Subrayó sobre su intención de seguir trabajando para las audiencias y mantener su actividad periodística con énfasis en la vida democrática.

“Seguiré ejerciendo el periodismo, seguiré trabajando para las audiencias y seguiré adelante con nuestra tarea con la convicción de que los periodistas somos necesarios para la democracia”, apuntó la comunicadora.