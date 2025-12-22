La periodista Carmen Aristegui se despide de CNN en Español tras 20 años al aire
Aunque es el cierre con la cadena, mencionó que continuará con el ejercicio del periodismo
La periodista Carmen Aristegui informó que su etapa con el medio de comunicación CNN en Español ha concluido tras más de dos décadas de colaborar juntos, esto durante la emisión de su programa el pasado viernes 19 de diciembre.
“Este programa es un programa especial para mí. Esta será mi última transmisión en vivo en esta cadena, después de muchos años de estar con usted noche tras noche, hemos llegado al final de este programa. Me despido de este espacio con la mirada puesta en nuevos proyectos, en nuevos desafíos”, destacó en su mensaje para los espectadores.
Aunque informó que es el cierre formal del ciclo profesional con la cadena, mencionó que continuará con el ejercicio del periodismo en otros proyectos. Puntualizó que se trata de una decisión que responde a una determinación personal para abrir una nueva etapa laboral.
Subrayó sobre su intención de seguir trabajando para las audiencias y mantener su actividad periodística con énfasis en la vida democrática.
“Seguiré ejerciendo el periodismo, seguiré trabajando para las audiencias y seguiré adelante con nuestra tarea con la convicción de que los periodistas somos necesarios para la democracia”, apuntó la comunicadora.
’ARISTEGUI’ EN CNN EN ESPAÑOL
‘Aristegui’ en CNN en Español se mantuvo como uno de los espacios de análisis, entrevistas y cobertura política más reconocidos en la cadena, donde también se abordó temas de actualidad nacional e internacional, así como se mantuvo en las audiencias de México, Estados Unidos y América Latina.
“Gracias a todos nuestros invitados, a nuestras invitadas por su disposición estar aquí para hablar, para revelar, para debatir y para analizar las cosas más importantes y trascendentes que han ocurrido en todos estos años y principalmente gracias a usted por ser la parte fundamental y razón de ser de nuestro trabajo. Gracias, gracias, muchísimas gracias”, concluyó en su mensaje.
La periodista agradeció a la cadena CNN por los más de 20 años de emisión, extendiendo el agradecimiento a su equipo de trabajo, invitados y la audiencia que apoyo el programa.