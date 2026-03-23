La población de mariposas monarca de México aumenta un 64%, lo que ofrece esperanza para las especies en peligro de extinción

Las cifras, publicadas esta semana por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) México, mostraron que el área ocupada por las mariposas monarca se expandió a 2,93 hectáreas (7,24 acres) de bosque desde las 1,79 hectáreas (4,42 acres) del invierno anterior, la mayor cobertura desde 2018.

La población de mariposas monarca en México aumentó un 64% este invierno, en comparación con el mismo período de 2025, lo que ofrece un rayo de esperanza para un insecto considerado en riesgo de extinción.

“La mariposa monarca es el símbolo de la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá”, declaró la secretaria de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena Ibarra, en una conferencia de prensa el martes. “Su conservación es un compromiso colectivo que debemos mantener para el futuro”.

Cada otoño, decenas de millones de mariposas viajan casi 3.000 millas desde Canadá, a través de Estados Unidos, hasta llegar a los bosques del oeste de México. Allí, estos insectos anaranjados cubren árboles enteros y revolotean por el aire de forma espectacular.

Sin embargo, la combinación de la pérdida de hábitat por la deforestación, la crisis climática y el uso de herbicidas ha provocado que su número se desplome en los últimos 30 años.

En Estados Unidos, el uso cada vez mayor de herbicidas como el glifosato y el dicamba ha provocado una disminución considerable de la cantidad de algodoncillo, la única planta de la que se alimentan las orugas de la mariposa monarca, y como consecuencia, el número de mariposas también se ha desplomado.

Debido a este declive, la administración Biden propuso incluir a la mariposa monarca en la lista de especies amenazadas según la Ley de Especies en Peligro de Extinción a finales de 2024, pero los funcionarios de Trump han pospuesto la decisión indefinidamente. En febrero, dos grupos ambientalistas presentaron una demanda para obligar a la administración Trump a fijar una fecha para su protección.

«Sería imperdonable que las épicas migraciones de la mariposa monarca se vieran truncadas por la cobardía política de no implementar medidas de protección en toda su área de distribución», declaró Tierra Curry, codirectora de especies en peligro de extinción del Centro para la Diversidad Biológica, uno de los grupos que impulsaron la demanda. «Incluso la administración Trump debería pensarlo dos veces antes de permitir que estas emblemáticas mariposas se extingan».

En México, la expansión del cultivo de aguacate en el estado de Michoacán ha provocado la pérdida de vastas extensiones de bosque debido a la tala ilegal, impulsada en parte por grupos del crimen organizado que se han infiltrado en el altamente lucrativo comercio del aguacate.

En comparación con el máximo de casi 18,21 hectáreas (45 acres) alcanzado en el invierno de 1995, la superficie cubierta por las mariposas monarca en México hoy en día es apenas una pequeña franja, y está muy por debajo de las 6,07 hectáreas (15 acres) que, según los científicos, son necesarias para la supervivencia de la especie.

La participación de los cárteles en la tala de árboles ha llegado a ser mortal en ocasiones: en 2020, Homero Gómez González, uno de los conservacionistas de mariposas monarca más conocidos de México, fue hallado muerto, y su familia sospecha que fue asesinado por grupos del crimen organizado con la intención de destruir el hábitat de la mariposa monarca.

Sin embargo, los esfuerzos de conservación han frenado la tala en los últimos años: de un máximo de casi 500 hectáreas (1235 acres) de bosque en 2003-2004, solo 2,55 hectáreas (6,3 acres) se vieron afectadas entre febrero de 2024 y febrero de 2025.

“Uno de los mayores logros de este trabajo es que la tala ilegal en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca ha sido prácticamente erradicada desde 2008”, declaró a la prensa María José Villanueva, directora de WWF México.

“Esto significa que los bosques que representan el hábitat fundamental para la hibernación de la mariposa monarca están siendo protegidos y conservados”.