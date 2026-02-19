‘Lady Naucalpan’: detienen a mujer tras riña con ciclista en Polanco; presume que su abuelo es alcalde
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Victoria Ruiz de Chávez fue detenida por policías de la SSC de la Ciudad de México tras agredir a una ciclista y amenazar a oficiales durante altercado
Una mujer fue detenida tras verse involucrada en una riña con una ciclista en calles de Polanco, en la Ciudad de México, hecho que fue difundido ampliamente en redes sociales mediante videos grabados por testigos.
En las grabaciones se observa a la mujer insultar y presuntamente morder a otra mujer que circulaba en bicicleta. Durante el altercado, también se le escucha realizar expresiones ofensivas y afirmar que su abuelo fue presidente municipal de Naucalpan.
TE PUEDE INTERESAR: Escapa para matar... Joven internado en clínica psiquiátrica mata a su abuela y tío en casa de CDMX
En uno de los videos, la mujer, identificada posteriormente como Victoria Ruiz de Chávez, dice: “Pendeja y mi abuelo, mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan, Ciudad. Así que bájale de huevos, pendeja, porque la que va a acabar mal eres tú, estúpida”.
En otro fragmento se le escucha reiterar su identidad y la referencia familiar: “Yo me llamo Victoria Ruiz de Chávez, pendeja. Y mi abuelo, mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan”.
Tras la difusión del caso, usuarios de redes sociales comenzaron a referirse a la mujer con apodos como “Lady Mordelona” o “Lady Naucalpan”.
POLICÍA INTERVIENE EN RIÑA Y RECIBE AMENAZAS DE ‘LADY NAUCALPAN’
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó mediante una tarjeta informativa que los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 horas, cuando elementos de la Policía Bancaria e Industrial realizaban labores preventivas en la zona.
De acuerdo con el reporte oficial, los agentes detectaron una riña entre varias mujeres en la avenida Presidente Masaryk y la calle Hegel, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Las autoridades señalaron que al llegar separaron a las involucradas; sin embargo, dos de ellas intentaron huir en un vehículo que fue dirigido hacia una policía, con la intención de afectar su integridad física. Posteriormente, una de las mujeres (Victoria Ruiz) insultó y amenazó a las oficiales y manifestó ser familiar de un funcionario municipal de Naucalpan de Juárez.
La SSC indicó que la mujer, de 23 años, fue detenida y puesta a disposición de un Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.
CONFRONTACIÓN HABRÍA INICIADO POR UN CONFLICTO POR USO DE CARRILES Y VELOCIDAD
Según versiones difundidas por el diario Excélsior, el conflicto habría iniciado porque la ciclista circulaba a baja velocidad, aunque lo hacía dentro del carril confinado para bicicletas.
Posteriormente, la mujer señalada ingresó a un centro comercial, donde fue localizada y detenida por autoridades antes de ser presentada ante un juez cívico.
TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: chofer baja a estudiantes por hacer ruido en su unidad y desata debate en redes sociales
ABUELO DE ‘LADY NAUCALPAN’ SÍ FUE ALCALDE, PERO EN 1992
Durante el altercado, la mujer afirmó que su abuelo era presidente municipal de Naucalpan. Actualmente, la alcaldía es encabezada por Angélica Moya Marín, quien inició su administración en 2022.
Sin embargo, la referencia realizada en los videos correspondería a Mario Ruiz de Chávez, quien fue presidente municipal de Naucalpan entre 1992 y 1994 por el PRI y también se desempeñó como diputado por el mismo distrito. No se ha informado públicamente el año de su fallecimiento.
Las autoridades capitalinas informaron que la mujer detenida quedó a disposición de la autoridad cívica, instancia encargada de determinar la sanción administrativa correspondiente por los hechos registrados en la vía pública.
El caso continúa bajo revisión conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad competente.