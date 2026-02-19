‘Lady Naucalpan’: detienen a mujer tras riña con ciclista en Polanco; presume que su abuelo es alcalde

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 febrero 2026
    ‘Lady Naucalpan’: detienen a mujer tras riña con ciclista en Polanco; presume que su abuelo es alcalde
    La detenida aseguró ser familiar de Mario Ruiz de Chávez; la actual alcaldesa de Naucalpan de Juárez es Angélica Moya Marín. CAPTURA DE PANTALLA | X

Victoria Ruiz de Chávez fue detenida por policías de la SSC de la Ciudad de México tras agredir a una ciclista y amenazar a oficiales durante altercado

Una mujer fue detenida tras verse involucrada en una riña con una ciclista en calles de Polanco, en la Ciudad de México, hecho que fue difundido ampliamente en redes sociales mediante videos grabados por testigos.

En las grabaciones se observa a la mujer insultar y presuntamente morder a otra mujer que circulaba en bicicleta. Durante el altercado, también se le escucha realizar expresiones ofensivas y afirmar que su abuelo fue presidente municipal de Naucalpan.

TE PUEDE INTERESAR: Escapa para matar... Joven internado en clínica psiquiátrica mata a su abuela y tío en casa de CDMX

En uno de los videos, la mujer, identificada posteriormente como Victoria Ruiz de Chávez, dice: “Pendeja y mi abuelo, mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan, Ciudad. Así que bájale de huevos, pendeja, porque la que va a acabar mal eres tú, estúpida”.

En otro fragmento se le escucha reiterar su identidad y la referencia familiar: “Yo me llamo Victoria Ruiz de Chávez, pendeja. Y mi abuelo, mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan”.

Tras la difusión del caso, usuarios de redes sociales comenzaron a referirse a la mujer con apodos como “Lady Mordelona” o “Lady Naucalpan”.

POLICÍA INTERVIENE EN RIÑA Y RECIBE AMENAZAS DE ‘LADY NAUCALPAN’

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó mediante una tarjeta informativa que los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 horas, cuando elementos de la Policía Bancaria e Industrial realizaban labores preventivas en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes detectaron una riña entre varias mujeres en la avenida Presidente Masaryk y la calle Hegel, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las autoridades señalaron que al llegar separaron a las involucradas; sin embargo, dos de ellas intentaron huir en un vehículo que fue dirigido hacia una policía, con la intención de afectar su integridad física. Posteriormente, una de las mujeres (Victoria Ruiz) insultó y amenazó a las oficiales y manifestó ser familiar de un funcionario municipal de Naucalpan de Juárez.

La SSC indicó que la mujer, de 23 años, fue detenida y puesta a disposición de un Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

$!‘Lady Naucalpan’: detienen a mujer tras riña con ciclista en Polanco; presume que su abuelo es alcalde

CONFRONTACIÓN HABRÍA INICIADO POR UN CONFLICTO POR USO DE CARRILES Y VELOCIDAD

Según versiones difundidas por el diario Excélsior, el conflicto habría iniciado porque la ciclista circulaba a baja velocidad, aunque lo hacía dentro del carril confinado para bicicletas.

Posteriormente, la mujer señalada ingresó a un centro comercial, donde fue localizada y detenida por autoridades antes de ser presentada ante un juez cívico.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: chofer baja a estudiantes por hacer ruido en su unidad y desata debate en redes sociales

ABUELO DE ‘LADY NAUCALPAN’ SÍ FUE ALCALDE, PERO EN 1992

Durante el altercado, la mujer afirmó que su abuelo era presidente municipal de Naucalpan. Actualmente, la alcaldía es encabezada por Angélica Moya Marín, quien inició su administración en 2022.

Sin embargo, la referencia realizada en los videos correspondería a Mario Ruiz de Chávez, quien fue presidente municipal de Naucalpan entre 1992 y 1994 por el PRI y también se desempeñó como diputado por el mismo distrito. No se ha informado públicamente el año de su fallecimiento.

Las autoridades capitalinas informaron que la mujer detenida quedó a disposición de la autoridad cívica, instancia encargada de determinar la sanción administrativa correspondiente por los hechos registrados en la vía pública.

El caso continúa bajo revisión conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad competente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Redes sociales
Violencia

Localizaciones


CDMX

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
La explosión del 19 de febrero de 2006 dejó atrapados a 65 mineros del tercer turno en la Región Carbonífera de Coahuila.

Cerrar el ciclo, pero también verdad, justicia y no repetición, la exigencia a 20 años de Pasta de Conchos
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía