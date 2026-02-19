$!‘Lady Naucalpan’: detienen a mujer tras riña con ciclista en Polanco; presume que su abuelo es alcalde

Una mujer fue detenida tras verse involucrada en una riña con una ciclista en calles de Polanco, en la Ciudad de México, hecho que fue difundido ampliamente en redes sociales mediante videos grabados por testigos.

En las grabaciones se observa a la mujer insultar y presuntamente morder a otra mujer que circulaba en bicicleta. Durante el altercado, también se le escucha realizar expresiones ofensivas y afirmar que su abuelo fue presidente municipal de Naucalpan.

En uno de los videos, la mujer, identificada posteriormente como Victoria Ruiz de Chávez, dice: “Pendeja y mi abuelo, mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan, Ciudad. Así que bájale de huevos, pendeja, porque la que va a acabar mal eres tú, estúpida”.

En otro fragmento se le escucha reiterar su identidad y la referencia familiar: “Yo me llamo Victoria Ruiz de Chávez, pendeja. Y mi abuelo, mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan”.

Tras la difusión del caso, usuarios de redes sociales comenzaron a referirse a la mujer con apodos como “Lady Mordelona” o “Lady Naucalpan”.