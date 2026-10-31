Lala celebra el Día de Muertos con experiencias que unen comunidad, sabor y tradición

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    Lala celebra el Día de Muertos con experiencias que unen comunidad, sabor y tradición
    Lala presenta: VacOso, una edición especial alusiva a esta temporada, un vaso reutilizable con forma de osito para disfrutar de lo mejor de la leche, que estará disponible en Rappi. FOTOS: CORTESÍA

En colaboración con Chocolate Abuelita, Lala llevará el tradicional chopeo del pan de muerto a tiendas de autoservicio y al Gran Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada otoño, las flores de cempasúchil, las ofrendas y el aroma del pan de muerto anuncian la llegada de una de las celebraciones más entrañables de México. Es una temporada para recordar, compartir y reencontrarnos alrededor de la mesa, pero también para disfrutar esos rituales que saben a hogar.

Este año, Lala celebra estas tradiciones a su manera, con una propuesta que conecta cultura, comunidad y antojo. La marca presenta VacOso, una edición especial de un vaso reutilizable que nació en redes sociales, y además suma esfuerzos con Chocolate Abuelita para poner en el centro de la temporada un momento que une a generaciones: el chopeo del pan de muerto con leche.

VacOso: cuando la comunidad lo pide, Lala lo hace realidad

Lo que comenzó como una conversación espontánea en redes sociales se convirtió en uno de los objetos más deseados por la comunidad de Lala. Así nació VacOso, un nombre creado por los propios seguidores de la marca que combina dos elementos entrañables: un oso disfrazado de vaca. VacOso es un vaso reutilizable con tapa, decorado con huesitos que lo hacen parecer listo para celebrar el Día de Muertos. La edición especial fue diseñada para acompañar las bebidas favoritas de la temporada y quedarse en casa mucho después de que terminen las celebraciones.

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Con este lanzamiento, Lala transforma una tendencia digital en una experiencia tangible y reconoce a las personas que la hicieron posible. Como parte de la campaña, la marca sorprenderá a algunos de los seguidores que originalmente pidieron el vaso y desarrollará dinámicas para que nuevos fans también puedan obtenerlo. La estrategia contempla contenidos con creadores de estilo de vida, café y recetas, así como experiencias que integren a VacOso en rituales cotidianos de consumo.

“Es una temporada que nos encanta, porque un vaso de leche siempre será la combinación ideal para acompañar el pan de muerto, pero queríamos hacer algo diferente este año y qué mejor, que escuchar a nuestra comunidad y convertir esa conversación en experiencias relevantes. VacOso representa justo eso: una idea que nació del cariño de la gente y que hoy hacemos realidad para celebrar una tradición profundamente nuestra. Queremos que Lala esté presente en esos momentos de tradición y familia, que nos reúnen a todos en la mesa y saben a México”, comentó Andrea Zavala, Gerente Corporativa de Masterbrand Leche en Grupo Lala.

Lala y Chocolate Abuelita: unidos por el chopeo

Hay combinaciones que se convierten en tradición, como el pan de muerto acompañado de chocolate caliente preparado con leche. Esta temporada, Lala y Chocolate Abuelita hacen la combinación perfecta para celebrar uno de los rituales más esperados del Día de Muertos: el chopeo. La alianza tendrá presencia en diferentes tiendas de autoservicio del país, donde los consumidores podrán disfrutar de degustaciones de pan de muerto acompañado de Chocolate Abuelita preparado con leche Lala. La experiencia busca llevar el sabor de la temporada directamente al punto de venta y recordar que, cuando el frío comienza y aparece el pan de muerto, hay tradiciones que se disfrutan más juntas.

La colaboración también llegará a las calles de la Ciudad de México, ya que estarán participando en el Gran Desfile de Día de Muertos, que se realizará el sábado 31 de octubre de 2026. El recorrido partirá de la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, y concluirá en el Zócalo capitalino, con música, danzas, carros alegóricos y figuras monumentales. Durante el evento, las personas podrán degustar pan de muerto acompañado de Chocolate caliente, hecho con la tableta tradicional de chocolate Abuelita y preparado con leche Lala, en una experiencia pensada para compartir el sabor y la calidez de la temporada.

VacOso nació de escuchar a la comunidad; la alianza con Chocolate Abuelita, de reconocer una combinación que sabe a tradición. Con ambas iniciativas, Lala celebra la temporada de una forma cercana, relevante y actual, haciendo realidad las ideas de las personas y acompañando los rituales que unen a México alrededor de la mesa. Desde una propuesta nacida en redes sociales hasta la combinación perfecta para disfrutar el pan de muerto, la marca demuestra que innovar también significa escuchar, reunir y encontrar nuevas formas de compartir nuestras tradiciones. Porque cuando el sabor, la tradición y las personas se encuentran, cada momento alrededor de la mesa se convierte en una celebración.

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