Lanzan la campaña ‘Proteger la Dignidad’ en México

CIUDAD DE MÉXICO- Con el propósito de enaltecer y proteger la labor de quienes por defender los derechos humanos, así como la verdad en México viven en peligro, organizaciones para dedicadas a la protección de activistas defensores de los DDHH y a los periodistas lanzaron la campaña ‘Proteger la Dignidad’. Esta iniciativa busca “romper con los discursos que criminalizan o desacreditan a quienes defienden derechos”, denominándolos como “injerencistas, enemigos del Estado, terroristas o simplemente contrarios”, explicó Paola Pacheco, del Espacio OSC. TE PUEDE INTERESAR: Alerta SIP por acoso judicial contra periodistas en México Por lo que, prosigue Pacheco, , quien también es integrante de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), “la dignidad, que es este hilo conductor de esta campaña, es algo que une las historias de personas que hoy están en vida, resistiendo desde la cárcel, desde las calles, desde las comunidades y desde zonas silenciadas”.

Además Pacheco resaltó que esta campaña es una invitación al “autorreconocimiento” de “que cada persona que acompaña, informa, organiza o defiende a su comunidad, se reconozca a sí misma como defensora de derechos humanos”.

Durante su presentación se precisó que esta iniciativa está compuesta por distintos materiales visuales, tales como postales en los que se muestran los derechos que las personas defensoras y periodistas defienden y ejercen. Así también, cuenta con un micrositio en el que el usuario podrá acceder a cápsulas sobre la labor y los riesgos que enfrentan tanto activistas como periodistas, así como información sobre las obligaciones del Estado mexicano, además de la normatividad federal y local en la materia, buenas prácticas y recomendaciones a las autoridades.

Por su parte, Elia Ochoa Plácido, quien es la hermana de la defensora Digna Ochoa que fue asesinada el 19 de octubre de 2001, indicó que la trascendencia del lanzamiento esta iniciativa cuando se cumple el vigesimocuarto aniversario del crimen que aún permanece impune. “A pesar de todos los riesgos, amenazas y hostigamientos, ella se mantuvo de pie. Su ejemplo nos recuerda que defender derechos humanos es un acto de valentía y de profundo compromiso con la justicia y la vida digna de todas las personas”, enfatizó Ochoa. Asimismo, reiteró que, al igual que Digna, muchas personas defensoras han sido asesinadas por su realizar su labor, crímenes que “a la fecha siguen en la impunidad”, por lo que a través de esta campaña también se busca “exigir a las autoridades en cumplan con sus obligaciones”. “PROTEGER LA DIGNIDAD”, UNA INICIATIVA RESPALDADA POR 14 ORGANIZACIONES Esta iniciativa cuenta con el respaldo de catorce organizaciones, mismas que están articuladas en el Espacio OSC y además cuenta con el apoyo de las Embajadas en México de Francia, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal y Alemania, así como de varias representaciones y agencias de la ONU.

En este sentido, Humberto Henderson, quien es el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se refirió a la necesidad de reforzar el “reconocimiento social” de las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas, “como una medida de prevención” que está dirigida a quienes “están enfrentando riesgos permanentemente”.