Las víctimas mortales en el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

El 28 de diciembre se reportó el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que conecta el océano Pacífico con el golfo de México, dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, informó la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la dependencia, a bordo de la unidad viajaban 250 personas, entre pasajeros y tripulación, de las cuales 139 resultaron ilesas. Del total de heridos, 36 permanecen hospitalizados, mientras que el resto presentó lesiones no graves.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que los lesionados reciben atención médica en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como en unidades del IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

LAS VÍCTIMAS DEL DESCARRILAMIENTO

Entre las víctimas fatales del descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, se encuentran menores de edad, jóvenes estudiantes, un profesor, misioneros e integrantes de familias originarias del estado de Veracruz y Oaxaca.

Elena Solorza Cruz, una de las menores fallecidas de seis años de edad, quien viajaba con sus padres para vacacionar en Coatzacoalcos, Veracruz.

Luisa Camila Serrano Moreno, de 15 años de edad, originaria de Salina Cruz, Oaxaca, quien viajaba con su madre y hermana para pasar el fin de año en Coatzacoalcos, fueron localizadas con vida poco después del descarrilamiento y mantenían la esperanza de encontrarla con vida. Con la recuperación de su cuerpo, se contabilizan el hallazgo total de las 13 víctimas mortales del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido este 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec.

Berzaín Cruz López y María Concepción Acevedo, él era profesor jubilado del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 05 con sede en Salina Cruz, y su esposa. Las víctimas eran miembros de la Diócesis de Tehuantepec, una comunidad cristiana de una comunidad oaxaqueña. Se sabe que fueron coordinadores de la congregación. “Que Dios todo poderoso los reciba en su Gloria y los lleve a contemplar la luz divina de su rostro”.

Israel Enrique Gallegos Soto, periodista de profesión, será velado esta noche en Matías Romero Avendaño, y se está a la espera de la llegada de sus familiares; la esposa de Gallegos Soto aún se encuentra hospitalizada. Israel Gallegos era director del canal de noticias Oaxaca Mundo News y formaba parte del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO).

El sindicato destacó que el periodista oaxaqueño fue solidario y una de las personas que ayudó a construir la constitución de esta asociación gremial: “Israel fue un compañero siempre dispuesto a apoyar, a escuchar y a tender la mano. Su voz, su entrega y su compañerismo seguirán vivos en cada recuerdo compartido y en el camino que ayudó a construir dentro de nuestro gremio”, agregó.

Rogelio Luna, Patricia Medina Pérez y Onoria Medina Pérez, los tres integrantes de una misma familia originaria de Minatitlán, Veracruz.

La gobernadora Rocío Nahle García confirmó el fallecimiento de dos mujeres y un hombre, originarios del municipio petrolero de Minatitlán, ubicado en el sur de la entidad: “Externó mis más sentidas condolencias (...) activamos protocolo de emergencia entre los dos estados para servicios de salud y atención necesaria”, expresó la mandataria estatal durante conferencia de prensa.

María Antonia Rosales Mendoza, originaria de Acayucan, Veracruz, viajaba acompañada de su esposo Rolando Domínguez Ramírez y de su hija Libertad Domínguez Rosales, quienes resultaron heridos. Habían viajado a Salina Cruz para visitar a una hermana de ella, y para vivir la experiencia, decidieron regresar en el Tren Interoceánico.

Inés Alvarado Rojas fue buscada en redes sociales por su prima Laura Murillo, se trata de una mujer de 40 años que viajaba a bordo del tren que se dirigía hacia Coatzacoalcos, Veracruz, desde Salina Cruz, Oaxaca. Alvarado se encontraba en calidad de desaparecida, pero poco después de las 7:00 horas de la mañana del lunes confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, hasta el momento se encuentran 36 personas recibiendo atención médica y siendo hospitalizadas. Aunque no detalló el estado de salud de ninguno de los pacientes, ni la ubicación de los hospitales donde se encuentran internados.

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó la tarde de este lunes al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, para dialogar con las familias de las víctimas.