Tren Interoceánico: Sheinbaum detalla investigación y prioridades tras 13 fallecidos y casi 100 heridos

México
/ 29 diciembre 2025
    Tren Interoceánico: Sheinbaum detalla investigación y prioridades tras 13 fallecidos y casi 100 heridos
    Claudia Sheinbaum reiteró que la prioridad del gobierno federal son las víctimas del Tren Interoceánico y sus familias, mientras la FGR y la Agencia Reguladora investigan con apoyo de la “caja negra” del tren CUARTOSCURO

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la “caja negra” del Tren Interoceánico quedó bajo custodia de la FGR para esclarecer las causas del descarrilamiento

Durante la conferencia de prensa de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó los avances y prioridades del gobierno federal tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el domingo, incidente que hasta el momento ha dejado 13 personas fallecidas y cerca de un centenar de heridos.

Desde el inicio de su intervención, Sheinbaum pidió no enfocar la discusión pública en posicionamientos políticos. “Hay que ser muy responsables. Ni siquiera voy a mencionar las redes ni porque hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, ellos siempre van a estar en esta dinámica en donde su objetivo es denostar”, señaló.

Agregó que la prioridad inmediata se mantiene en las víctimas y sus familias. “Dejemos eso de lado. Lo más importante, como he dicho, primero las víctimas, apoyar a los familiares. Eso es de cualquier gobierno humanista, debe ser siempre lo primero”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum expresa condolencias tras descarrilamiento del Tren Interoceánico y fija tres prioridades

SE LE BRINDARÁ ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y FAMILIARES

La mandataria señaló que diversas dependencias federales se encuentran en la zona del accidente para coordinar la atención médica y social.

“Primera prioridad es atender a los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron, a todos los heridos y por eso está desde el almirante secretario hasta los responsables de salud y vamos a trasladarnos para allá para poder hablar con ellos y saber si están atendidos o no, qué es lo que necesitan”, explicó.

También hizo referencia a otros casos en los que, dijo, la atención a las personas ha sido el eje central: “Así es en este caso, así es el caso de Pasta de Conchos, que seguimos trabajando con las familias para poder rescatar a los mineros. Siempre primero, antes que nada, la gente”.

CAJA NEGRA DEL TREN INTEROCEÁNICO SE ENCONTRARÁ BAJO RESGUARDO

Sheinbaum informó que el esclarecimiento de las causas del accidente corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

“Lo segundo es esclarecer con rigor qué llevó a este accidente. ¿Quién se encarga de este esclarecimiento? La Fiscalía General de la República y la agencia reguladora de transporte ferroviario. Particularmente la Fiscalía tiene que hacer todos los peritajes. Se tiene que saber la locomotora, las vías y también la manera de conducir”, indicó.

La presidenta confirmó que el tren cuenta con un dispositivo de registro de datos.“Tiene que analizarse bien, tiene que revisarse y tiene que esclarecerse absolutamente todo. Para ello, como bien dijo el almirante, el tren lleva una caja negra como la de los aviones. Ahí viene mucha información”, sostuvo.

Añadió que dicho equipo ya está asegurado por las autoridades correspondientes.“Esa ya está en cadena de custodia de la Fiscalía General de la República para que pueda analizarse por parte de la Fiscalía y de la agencia reguladora de transporte ferroviario”, detalló.

Sheinbaum puntualizó que, en caso de detectarse responsabilidades, estas deberán procesarse conforme a la ley. “Esclarecer. Y si hay responsables, pues la justicia que lleve este esclarecimiento”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Videos muestran momentos de terror que vivieron los pasajeros del Tren Interoceánico: ‘Ayúdennos, por favor’

REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN DEL TREN INTEROCEÁNICO

La mandataria indicó que la tercera línea de acción consiste en verificar el estado de la infraestructura y la operación ferroviaria.

“En tercero, pues es garantizar que ese tren, esa vía esté operando adecuadamente, que la infraestructura esté en buenas condiciones y todo lo que tiene que hacerse para que el tren esté funcionando”, dijo.

Reiteró que el objetivo es que el servicio pueda continuar con condiciones de seguridad.“Vamos a trabajar en ello, como lo hemos hecho siempre, y en este caso no va a ser una excepción. Entonces, las víctimas, el esclarecimiento y las responsabilidades y, por otro lado, pues que el tren funcione adecuadamente”, concluyó.

Las autoridades federales mantienen los trabajos de investigación y atención en la zona del descarrilamiento, mientras continúan las labores médicas y de acompañamiento a las familias afectadas.

Temas


Accidentes
Descarrilamiento
Trenes

Localizaciones


Oaxaca

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

