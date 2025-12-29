Tren Interoceánico: Sheinbaum detalla investigación y prioridades tras 13 fallecidos y casi 100 heridos

Durante la conferencia de prensa de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó los avances y prioridades del gobierno federal tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el domingo, incidente que hasta el momento ha dejado 13 personas fallecidas y cerca de un centenar de heridos. Desde el inicio de su intervención, Sheinbaum pidió no enfocar la discusión pública en posicionamientos políticos. “Hay que ser muy responsables. Ni siquiera voy a mencionar las redes ni porque hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, ellos siempre van a estar en esta dinámica en donde su objetivo es denostar”, señaló. Agregó que la prioridad inmediata se mantiene en las víctimas y sus familias. “Dejemos eso de lado. Lo más importante, como he dicho, primero las víctimas, apoyar a los familiares. Eso es de cualquier gobierno humanista, debe ser siempre lo primero”, expresó. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum expresa condolencias tras descarrilamiento del Tren Interoceánico y fija tres prioridades

SE LE BRINDARÁ ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y FAMILIARES La mandataria señaló que diversas dependencias federales se encuentran en la zona del accidente para coordinar la atención médica y social. “Primera prioridad es atender a los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron, a todos los heridos y por eso está desde el almirante secretario hasta los responsables de salud y vamos a trasladarnos para allá para poder hablar con ellos y saber si están atendidos o no, qué es lo que necesitan”, explicó. También hizo referencia a otros casos en los que, dijo, la atención a las personas ha sido el eje central: “Así es en este caso, así es el caso de Pasta de Conchos, que seguimos trabajando con las familias para poder rescatar a los mineros. Siempre primero, antes que nada, la gente”. CAJA NEGRA DEL TREN INTEROCEÁNICO SE ENCONTRARÁ BAJO RESGUARDO Sheinbaum informó que el esclarecimiento de las causas del accidente corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. “Lo segundo es esclarecer con rigor qué llevó a este accidente. ¿Quién se encarga de este esclarecimiento? La Fiscalía General de la República y la agencia reguladora de transporte ferroviario. Particularmente la Fiscalía tiene que hacer todos los peritajes. Se tiene que saber la locomotora, las vías y también la manera de conducir”, indicó. La presidenta confirmó que el tren cuenta con un dispositivo de registro de datos.“Tiene que analizarse bien, tiene que revisarse y tiene que esclarecerse absolutamente todo. Para ello, como bien dijo el almirante, el tren lleva una caja negra como la de los aviones. Ahí viene mucha información”, sostuvo. Añadió que dicho equipo ya está asegurado por las autoridades correspondientes.“Esa ya está en cadena de custodia de la Fiscalía General de la República para que pueda analizarse por parte de la Fiscalía y de la agencia reguladora de transporte ferroviario”, detalló. Sheinbaum puntualizó que, en caso de detectarse responsabilidades, estas deberán procesarse conforme a la ley. “Esclarecer. Y si hay responsables, pues la justicia que lleve este esclarecimiento”, afirmó.