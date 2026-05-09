Le gana FGR a Emilio Lozoya mansión de 51 mdp en CDMX

Por mayoría de votos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Capital negó al ex director de Pemex el amparo directo con el que pretendía echar abajo la orden de extinción de dominio dictada sobre el inmueble por un tribunal de apelación, el 9 de mayo de 2024.

Un tribunal federal ordenó transferir a la Federación la propiedad de la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, hoy valuada en 51 millones 701 mil 973 pesos, al no haberse acreditado la procedencia lícita de los recursos con los que la adquirió.

La FGR informó que, con base en la investigación, las pruebas recabadas y la defensa de sus Ministerios Públicos, “se acreditó que (la casa) fue adquirida con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la venta a sobrecosto de una planta, durante la gestión de Emilio “N” como director de Pemex”.

Lozoya adquirió en 2012 este inmueble de mil 165 metros cuadrados, localizado en el número 11 del conjunto Residencial la Retama, en Lomas de Bezares, por un monto de 38 millones de pesos.

En mayo de 2019, la FGR aseguró la residencia, como parte de la investigación que llevaba a cabo por el Caso Agronitrogenados, en el que se imputa a Lozoya un supuesto lavado de 3.5 millones de pesos.

El dinero, según la Fiscalía, fue un soborno que el ex funcionario habría recibido de Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México, para que Pemex comprara a su siderúrgica la planta “chatarra” del Complejo Pajaritos, en Veracruz, por 273 millones de dólares.