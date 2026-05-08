Exige PRI la renuncia de Mario Delgado ante recorte en el calendario de la SEP

CDMX.- La bancada del PRI en el Senado exigió la renuncia inmediata del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, luego de la polémica generada por la propuesta de ampliar hasta tres meses las vacaciones escolares ante las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol de 2026, cuando existe un grave rezago educativo en millones de niños. Manuel Añorve, coordinador parlamentario, dijo que el titular de la SEP actúa con improvisación y adicionar a la afectación de millones de niños, provoca un desgaste político al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este viernes tuvo que salir a aclarar que la reducción del calendario escolar “solo era una propuesta” y que todavía no existe una decisión definitiva.

En sus redes sociales, expuso que México enfrenta actualmente uno de los mayores rezagos educativos de las últimas décadas, derivados principalmente de las afectaciones que dejó la pandemia de Covid-19, por lo que consideró “inaceptable” que la SEP planteara ampliar el periodo vacacional. ”Millones de niños y jóvenes todavía tienen serias dificultades en lectura, matemáticas y comprensión básica luego de la pandemia por COVID. Y aun así, la SEP de Mario Delgado se atrevió a plantear tres meses de vacaciones, según por el calor y el Mundial. ¡Increíble!”, apuntó.

“INCAPAZ, CORRUPTO E INSENSIBLE” Dijo que Delgado, implicado también en el financiamiento ilícito de campañas de Morena, provocó una situación que obligó a la propia presidenta Sheinbaum a corregir públicamente a su secretario de Educación. ”El problema que generó fue tan grave, que hoy la propia presidenta tuvo que salir públicamente a frenarlo y corregir a su propio secretario”, señaló.

Expuso que Mario Delgado es un funcionario “incapaz, corrupto e insensible” y criticó que posteriormente se intentara justificar la propuesta argumentando que había surgido de planteamientos de maestros y autoridades estatales.

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