Les dan seis años de cárcel por transportar metanfetamina, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- A casi un año de que fueron detenidos, un hombre y una mujer fueron sentenciados a seis años de prisión por transportar metanfetamina, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de las dos personas por delito contra la salud.

Ellos son: Ferdinando “C” y Carmen “J” que fueron sentenciados a ocho meses de prisión y el pago de 66 días de multa, equivalente a siete mil 165 pesos 62 centavos por delito contra la salud en su modalidad de transporte de metanfetamina.