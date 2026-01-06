Les dan seis años de cárcel por transportar metanfetamina, en Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Ambos fueron detenidos el 15 de enero de 2025, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) sobre la carretera Monterrey-Reynosa
Monterrey, Nuevo León.- A casi un año de que fueron detenidos, un hombre y una mujer fueron sentenciados a seis años de prisión por transportar metanfetamina, en Nuevo León.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de las dos personas por delito contra la salud.
TE PUEDE INTERESAR: Es detenido cuando paseaba con su familia en camioneta robada, en NL
Ellos son: Ferdinando “C” y Carmen “J” que fueron sentenciados a ocho meses de prisión y el pago de 66 días de multa, equivalente a siete mil 165 pesos 62 centavos por delito contra la salud en su modalidad de transporte de metanfetamina.
Ambos fueron detenidos el 15 de enero de 2025, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sobre la carretera Monterrey-Reynosa a la altura del municipio de General Bravo.
TE PUEDE INTERESAR: Capturan con droga y armas réplica a hombre que se hacía pasar por policía, en NL
En el automóvil en el que viajaban, que no traía placas de circulación, les localizaron un kilo 490 gramos 300 miligramos de metanfetamina contenidos en dos paquetes.