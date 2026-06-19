‘Les fue muy bien’... Sheinbaum aclara qué ocurrirá con el T-MEC el 1 de julio

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el proceso de revisión del tratado forma parte de un mecanismo de consultas permanentes entre México, Estados Unidos y Canadá , por lo que cualquier decisión dependerá del consenso alcanzado entre las tres naciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC mantienen una evolución favorable, luego de recibir un reporte directo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard , tras concluir la segunda ronda de negociaciones bilaterales realizada en Washington, D.C.

Sin entrar en detalles sobre los acuerdos alcanzados, Sheinbaum compartió una valoración positiva sobre el encuentro diplomático.

“La información que tengo es que les fue muy bien”, afirmó, al señalar que será Marcelo Ebrard quien explique la próxima semana los alcances de las negociaciones y lo que ocurrirá el 1 de julio.

UN ACUERDO QUE BUSCA BENEFICIAR A MÁS MEXICANOS

La presidenta sostuvo que uno de los objetivos de su administración es que los beneficios derivados del T-MEC tengan un impacto más amplio en la población y no se concentren únicamente en determinados sectores económicos.

En ese contexto, destacó que el incremento al salario mínimo y el fortalecimiento de los programas sociales forman parte de una estrategia para distribuir de manera más equitativa los beneficios del crecimiento económico.

Además, señaló que el acceso a derechos como salud, educación y vivienda representa un elemento central dentro de la visión económica de su gobierno, buscando que el comercio internacional contribuya también al bienestar social.

EL 1 DE JULIO SERÁ UNA FECHA CLAVE

Desde Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó mediante un mensaje difundido en redes sociales que el próximo 1 de julio se realizará una reunión virtual entre los responsables comerciales de los tres países que integran el tratado.

En ese encuentro participarán el propio Ebrard, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro canadiense Dominic LeBlanc, quienes expondrán la postura de sus respectivos gobiernos sobre el futuro del acuerdo.

El tratado contempla dos escenarios principales:

· Extensión automática del acuerdo por 16 años.

· Continuidad por un periodo de 10 años con revisiones periódicas.

Hasta el momento no se ha definido cuál de las dos alternativas será adoptada por los países integrantes.

MÉXICO Y CANADÁ YA EXPRESARON SU INTERÉS

Como parte del procedimiento establecido en el artículo 34.7 del tratado, México y Canadá enviaron durante junio las cartas mediante las cuales manifiestan su interés en extender la vigencia del acuerdo comercial por 16 años adicionales.

Sin embargo, todavía no existe confirmación oficial sobre si Estados Unidos presentó el mismo documento, situación que mantiene la expectativa sobre el rumbo que tomará el proceso de revisión.

La postura estadounidense será uno de los puntos centrales durante la reunión programada para inicios de julio.

LOS TEMAS QUE SE DISCUTIERON EN WASHINGTON

Durante cuatro días de trabajo, las delegaciones de México y Estados Unidos analizaron diversos aspectos considerados estratégicos para la relación comercial entre ambos países.

Entre los temas abordados destacaron:

· Reglas de origen.

· Seguridad económica.

· Agricultura.

· Industria automotriz.

Asimismo, ambos gobiernos acordaron crear un comité encargado de revisar la implementación del Capítulo 12 del tratado, relacionado con los anexos sectoriales y la compatibilidad regulatoria.

La tercera ronda de negociaciones bilaterales ya tiene fecha y se llevará a cabo el próximo 20 de julio en la Ciudad de México, donde las conversaciones pasarán a una etapa con mayor profundidad técnica y revisión detallada de los textos.

EL CONTEXTO POLÍTICO EN TORNO AL TRATADO

La revisión del T-MEC se desarrolla en un escenario marcado por declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en distintas ocasiones ha cuestionado el acuerdo comercial al considerarlo uno de los menos favorables para su país.

Las negociaciones formales comenzaron en marzo de 2026 después de varios meses de intercambios preliminares entre las partes, manteniendo un calendario establecido dentro del propio tratado.

Aunque aún no existe una fecha definitiva para concluir el proceso, los equipos negociadores continúan avanzando mientras se mantienen abiertas las distintas opciones sobre la renovación y permanencia del principal acuerdo comercial de América del Norte.