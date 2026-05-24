Indep subasta terreno en Tapalpa Country Club, fraccionamiento donde cayó ‘El Mencho’

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México
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    Indep subasta terreno en Tapalpa Country Club, fraccionamiento donde cayó ‘El Mencho’
    El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) subasta un terreno ubicado dentro del fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco, mismo donde cayó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". EL UNIVERSAL

En una revisión hecha al listado de bienes de la próxima subasta a sobre cerrado que se llevará a cabo el 28 de mayo

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) subasta un terreno ubicado dentro del fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Tapalpa, Jalisco, el mismo en donde en febrero pasado cayó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En una revisión hecha al listado de bienes de la próxima subasta a sobre cerrado que se llevará a cabo el 28 de mayo, se indica que este terreno rústico cuenta con más de 13 mil metros y tiene un precio base de venta de 12 millones 939 mil 520 pesos.

Se detalla que el terreno rústico fue transferido por la Tesorería de la Federación (Tesofe), y para atraer a los interesados, el Indep señala que el terreno cuenta con título de propiedad y/o escritura y con posesión.

En la liga de Google Maps que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado subió para ver la ubicación exacta del terreno, se observa que se localiza justo arriba de las lujosas cabañas en donde habitó “El Mencho” antes de ser abatido por las Fuerzas Armadas.

Este terreno puede todavía ser visitado, previa cita, por aquellos interesados en participar en esta subasta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/indep-realizara-subasta-de-211-inmuebles-el-28-de-mayo-habra-casas-locales-comerciales-y-terrenos-GC20770170

INDEP SE LAVA LAS MANOS DEL USO QUE SE LE VAYA A DAR

Esta subasta a sobre cerrado está integrada por 211 bienes inmuebles en 75 lotes, entre ellos, 12 locales comerciales, 23 casas-habitación, seis mixtos (habitacional-comercial) y 34 terrenos.

El instituto señala que todos los bienes cuentan con escritura y posesión, uso de suelo comercial, habitacional, así como terrenos.

Sin embargo, el Indep advierte que no aceptará reclamaciones posteriores a su venta ni responsabilidad alguna por el uso que pudiera darle la persona compradora con los bienes que adquiera.

En las bases de la subasta se indica que estos provienen de diversas entidades transferentes como la FGR, antes PGR, Banco Nacional de Comercio Interior, Fideicomiso de Recuperación de Cartera, Servicio de Administración Tributaria, Tesorería de la Federación, entre otros.

Entre el listado de bienes a subastar destaca un lote de terrenos en Zihuatanejo, Guerrero, con un precio base de venta por 465 millones 200 mil pesos y los 24 terrenos urbanos ubicados en Costa Mujeres, Quintana Roo, con un valor de casi 500 millones de pesos.

También destacan un lote de predios ubicados en Tlajomulco, Jalisco, por 134 millones 413 mil pesos; y otro ubicado en Zapopan, Jalisco, valuado en 13.8 millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/roban-vehiculos-y-pantallas-de-tv-al-indep-con-un-valor-de-mas-de-23-mdp-EM19731036

¿QUÉ SON LAS SUBASTAS A SOBRE CERRADO?

El Indep informa que en las subastas a sobre cerrado los participantes que ofertan por un mismo inmueble no conocen las pujas de los otros competidores, sino hasta que los sobres son abiertos en un evento público y a la vista de todos, y que una vez que se abren y registran las ofertas, se declara ganador del inmueble a la oferta más alta.

La recepción de los sobres de esta subasta será el 28 de mayo y los interesados podrán acudir personalmente o su representación legal para presentar las propuestas.

La apertura de los sobres comenzará a las 12:00 horas y será transmitida por el canal oficial del Indep en YouTube.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado asegura que todos sus procesos comerciales, como estas subastas, están vigilados por representantes del Órgano Interno de Control (OIC), además de un notario público para dar fe de la legalidad y transparencia de todo el proceso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/gobierno-trump-reconoce-eficiencia-y-coordinacion-de-sheinbaum-contra-el-narco-resalta-operativo-de-el-mencho-AO20487623

¿CÓMO ES TAPALPA COUNTRY CLUB?

Rodeado por un frondoso bosque de pino y encino, el exclusivo complejo turístico y residencial Tapalpa Country Club se encuentra en medio de la naturaleza, rodeado de montañas y una extensa área verde, además de ofrecer en sus instalaciones 43 habitaciones estilo cabaña rústica, con suites de lujo individuales y familiares.

El establecimiento cuenta con un enorme patio central, utilizado normalmente por las personas que se hospedan para llevar a cabo grandes eventos sociales, como bodas, cumpleaños o reuniones; esta zona (adornada con plantas silvestres y una fuente central) está catalogada por el personal como uno de los distintivos principales del lugar.

Otros de los servicios que ofrece es una sala de juntas, la cual está compuesta por dos salones que les permite a los huéspedes realizar conferencias y reuniones de trabajo, como lo son banquetes y otros eventos de índole laboral.

Por otro lado, su restaurante La Casona se caracteriza por ofrecer gastronomía tradicional serrana y mexicana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arrestan-a-el-chipo-presunto-operador-financiero-de-audias-el-jardinero-AL20810707

La mañana del pasado domingo 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo de seguridad en el municipio de Tapalpa, ubicado en la región suroeste de Jalisco.

De acuerdo con lo detallado por el general secretario Ricardo Trevilla Trejo, el capo fue localizado gracias a un trabajo de inteligencia militar, luego de ubicar que su pareja sentimental se reunió con él en un “área de cabañas” en Tapalpa.

EL DATO

211 bienes inmuebles en 75 lotes integran la subasta a sobre cerrado del 28 de mayo.

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