Liberan a empresario joyero secuestrado en Culiacán

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    Liberan a empresario joyero secuestrado en Culiacán
    Hasta ahora no se han reportado personas detenidas o avances en la investigación por el secuestro. ESPECIAL

Tras estar cautivo casi dos días, Luis Mario Zúñiga fue liberado por sus captores en buen estado de salud

El empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos retornó con vida a su domicilio la mañana de este sábado, tras haber permanecido cautivo casi dos días.

Fuentes de seguridad confirmaron que el hombre de 49 años de edad fue dejado en libertad por sus captores en la capital sinaloense, encontrándose en buen estado de salud.

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Tras confirmarse su reaparición, agentes ministeriales acudieron al inmueble familiar para constatar sus condiciones físicas e iniciar las primeras entrevistas procedimentales.

La privación ilegal de la libertad se perpetró alrededor de las 10:00 horas del jueves en la Plaza Real Culiacán, punto comercial ubicado sobre el bulevar Diego Valadez Ríos y Enrique Sánchez Alonso, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.

En dicho lugar, un comando de sujetos armados interceptó a Zúñiga Ramos en el área del estacionamiento cuando arribaba a su establecimiento de alta gama.

Durante las acciones operativas, los agresores encañonaron a la víctima, la obligaron a subir a un vehículo y se apoderaron además de un automóvil Audi blindado propiedad del joyero para huir de la zona.

La agresión movilizó a corporaciones de los tres niveles de gobierno, incluyendo efectivos del Ejército Mexicano, quienes desplegaron rastreos por tierra y aire sin registrar personas detenidas en el sitio.

Respecto al avance de las investigaciones, el encargado de la Vicefiscalía General del Estado, José Roberto Quiñónez Coronado, informó que mediante el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas se logró rastrear la ruta de escape e identificar dos de los vehículos empleados por el grupo criminal durante la incursión.

Hasta el momento no hay reporte de detenidos ni se ha revelado el móvil del hecho, el cual permanece bajo reserva mientras las autoridades avanzan con las averiguaciones.

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