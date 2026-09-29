Ligan en EU a Carlos Torres, ex esposo de Marina del Pilar, con ‘La Mayiza’ del Cártel de Sinaloa

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    Ligan en EU a Carlos Torres, ex esposo de Marina del Pilar, con ‘La Mayiza’ del Cártel de Sinaloa
    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carlos Torres Torres y lo señaló por presuntos vínculos con Los Rusos, una facción relacionada con La Mayiza del Cártel de Sinaloa. VANGUARDIA/ARCHIVO

EU sanciona a Carlos Torres y lo señala por presuntos vínculos con Los Rusos, grupo ligado a La Mayiza del Cártel de Sinaloa en Baja California

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue sancionado este martes 29 de septiembre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo vinculó con un presunto esquema de narcocorrupción relacionado con La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno estadounidense, Torres estaría relacionado con Los Rusos, grupo al que identifica como un brazo armado de La Mayiza con presencia en Tijuana. La autoridad estadounidense sostiene que el exfuncionario utilizó sus relaciones e influencia política para favorecer las operaciones del grupo en Baja California.

El Departamento del Tesoro incluyó a Torres dentro de una acción dirigida contra personas a las que acusó de facilitar las actividades del Cártel de Sinaloa. La dependencia describió a los señalados como “operadores de lavado de dinero y políticos corruptos que permiten al Cártel de Sinaloa operar con impunidad a escasos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/mayito-flaco-y-46-personas-y-empresas-ligadas-al-cartel-de-sinaloa-son-sancionadas-por-la-ofac-y-la-uif-OP23796080

LOS RUSOS Y EL PRESUNTO ESQUEMA DE NARCORRUPCIÓN

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Carlos Torres mantiene una alianza con Juan José Ponce Félix, identificado como “El Ruso”, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con Los Rusos.

El Departamento del Tesoro afirmó que Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las actividades del grupo y evitar acciones de las autoridades contra integrantes del Cártel de Sinaloa en Baja California.

“Carlos Torres es un operador político que mantiene una alianza con Juan Jose Ponce Felix ‘El Ruso’. Utiliza su influencia política para facilitar las actividades y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y de las fuerzas del orden en Baja California”, señaló la dependencia estadounidense.

El señalamiento también involucra a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, ambos habrían participado en el esquema descrito por la OFAC.

El Departamento del Tesoro también confirmó que la revocación de la visa estadounidense de Carlos Torres, reportada en mayo de 2025, estuvo relacionada con la investigación sobre sus presuntas actividades a favor de La Mayiza.

SOBORNOS Y OPERACIÓN EN MEXICALI

Otro de los nombres incluidos en la acción estadounidense es Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

La OFAC sostiene que Mendívil habría recibido sobornos de “El Ruso” para mantener bajo control a la policía municipal y permitir las operaciones del grupo. La acusación forma parte del mismo esquema que las autoridades estadounidenses atribuyen a Carlos y Luis Torres.

“Carlos Torres recibía pagos mensuales de Mendívil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres era el encargado de recibir dichos sobornos y de ‘lavar’ los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas”, afirmó el Departamento del Tesoro.

Las acusaciones forman parte de la información presentada por el gobierno de Estados Unidos al anunciar las sanciones. Los señalamientos corresponden a las autoridades estadounidenses y no equivalen por sí mismos a una sentencia judicial en México.

OTRO EXFUNCIONARIO DE BAJA CALIFORNIA, SEÑALADO

La acción también alcanzó a Rafael Buenrostro Martín, quien anteriormente trabajó como agente de aduanas en Chihuahua y posteriormente se desempeñó como asesor legislativo del Gobierno de Baja California.

De acuerdo con la OFAC, Buenrostro es conocido de Carlos Torres y mantiene una relación cercana con José Ángel Rivera Zazueta, a quien Estados Unidos identifica como un alto dirigente del Cártel de Sinaloa.

La dependencia estadounidense sostiene que Buenrostro habría utilizado sus contactos y su influencia política para beneficiar las actividades de Rivera Zazueta a cambio de presuntos sobornos.

Rivera Zazueta ya había sido sancionado por Estados Unidos el 30 de enero de 2023, bajo la Orden Ejecutiva 14059. En la nueva acción, la OFAC volvió a designarlo bajo la Orden Ejecutiva 13224, al señalar que actuó o pretendió actuar directa o indirectamente en nombre del Cártel de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dea-reactiva-busqueda-de-el-mayito-flaco-nuevo-lider-del-cartel-de-sinaloa-FC23746164

DATOS CURIOSOS

· Carlos Torres fue esposo de Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California.

· La OFAC es la oficina del Departamento del Tesoro estadounidense encargada de administrar y hacer cumplir sanciones económicas relacionadas con seguridad nacional y política exterior.

· Estados Unidos había revocado la visa de Carlos Torres en mayo de 2025, antes de la nueva acción anunciada el 29 de septiembre de 2026.

· José Ángel Rivera Zazueta ya había sido sancionado por autoridades estadounidenses en enero de 2023.

· La nueva designación de Rivera Zazueta se realizó bajo la Orden Ejecutiva 13224, utilizada por Estados Unidos para imponer sanciones relacionadas con terrorismo y financiamiento de organizaciones designadas.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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