Limita CFE inversión privada en mercado eléctrico de México

Los lineamientos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desarrollar proyectos mixtos limitan la participación de la iniciativa privada a construir centrales eléctricas e inhiben la oportunidad de asociarse con grandes operadoras de energía, consideraron especialistas.

Guillermo García Alcocer, especialista en energía, afirmó que las empresas pueden participar en el financiamiento, ejecución de la obra y la operación de las instalaciones, pero no en la actividad estratégica; es decir, en la planeación y administración de los activos.

“No vamos a ver a grandes operadoras de energía, como Engie o Iberdrola, participando en el esquema de contratos mixtos, porque estas empresas no son constructoras, sino operadoras de energía”.

“Las operadoras buscan participar en la administración estratégica de los activos, asumir riesgos y obtener beneficios con base en el éxito del proyecto, lo que incentiva a que la operación sea eficiente”, agregó en entrevista.

"Habrá empresas constructoras para las que estos esquemas resulten atractivos para invertir”, dijo.

El miércoles, CFE publicó los lineamientos para la participación de la iniciativa privada en proyectos de generación eléctrica, bajo los esquemas de contratos mixtos y productores de largo plazo, donde solo se permite construir centrales para vender la energía a la Comisión.