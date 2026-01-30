Limita CFE inversión privada en mercado eléctrico de México

México
/ 30 enero 2026
    Limita CFE inversión privada en mercado eléctrico de México
    Falta determinar si habrá un fideicomiso, como en el caso de Pemex, que se encargue de captar los fondos para pagar la obra y repartir los beneficios. Cuartooscuro
Reforma
por Reforma

La comisión no pagará a constructoras por obras, sino con parte de los recursos que obtenga por la venta de electricidad, más un porcentaje de la ganancia que compartirán

Los lineamientos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desarrollar proyectos mixtos limitan la participación de la iniciativa privada a construir centrales eléctricas e inhiben la oportunidad de asociarse con grandes operadoras de energía, consideraron especialistas.

TE PUEDE INTERESAR: Subsidios a tarifas de CFE aumentan 3.5% para este año

Guillermo García Alcocer, especialista en energía, afirmó que las empresas pueden participar en el financiamiento, ejecución de la obra y la operación de las instalaciones, pero no en la actividad estratégica; es decir, en la planeación y administración de los activos.

“No vamos a ver a grandes operadoras de energía, como Engie o Iberdrola, participando en el esquema de contratos mixtos, porque estas empresas no son constructoras, sino operadoras de energía”.

“Las operadoras buscan participar en la administración estratégica de los activos, asumir riesgos y obtener beneficios con base en el éxito del proyecto, lo que incentiva a que la operación sea eficiente”, agregó en entrevista.

"Habrá empresas constructoras para las que estos esquemas resulten atractivos para invertir”, dijo.

El miércoles, CFE publicó los lineamientos para la participación de la iniciativa privada en proyectos de generación eléctrica, bajo los esquemas de contratos mixtos y productores de largo plazo, donde solo se permite construir centrales para vender la energía a la Comisión.

David Flores, experto en el sector eléctrico, expuso en entrevista por separado que en los contratos mixtos los privados aportan recursos para construir centrales eléctricas, y CFE puede invertir con terrenos, permisos y otros recursos en especie.

Al igual que en los contratos mixtos de Pemex, abundó, CFE no pagará por las obras, sino que el privado recuperará su inversión con parte de los recursos que obtenga por la venta de electricidad, más un porcentaje de la ganancia que compartirá con la empresa estatal mientras dure el contrato, que puede ser de hasta 30 años.

"Las empresas operarán como socios, construyendo e incluso operando, pero la energía se cobrará a precio de mercado, donde los precios son volátiles. Esto representa un riesgo más alto y desincentivaría la participación de algunas empresas privadas", explicado.

TE PUEDE INTERESAR:Cuestan más Pemex y CFE al Gobierno de Sheinbaum por concepto de juicios

Ambos especialistas coincidieron en que la participación operativa será limitada, pues el Estado mantiene la prevalencia del mercado con hasta 54 por ciento de la participación del proyecto y la planeación vinculante; es decir, determina dónde se requieren los proyectos.

La ventaja de este proyecto es que hay certeza en cómo participará la iniciativa privada, añadieron. Flores expuso que, incluso bajo estos esquemas de inversión, la CFE podría construir alrededor de la mitad de los proyectos que se planteó la Secretaría de Energía en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico.

Por último, Alcocer demostró que falta determinar si habrá un fideicomiso, como en el caso de Pemex, que administra los recursos; es decir, que se encargue de captar los fondos para pagar la obra y repartir los beneficios.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

