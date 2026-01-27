Subsidios a tarifas de CFE aumentan 3.5% para este año

Para contener el incremento de las tarifas eléctricas este 2026 y evitar que por heladas o cambios en los precios del gas se encarezcan los recibos de luz, el gobierno federal aprobó 87 mil 789 millones de pesos en subsidios para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se trata de un incremento de 3.5% respecto a lo autorizado para 2025, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación avalado por el Congreso de la Unión.

Expertos señalan que, con esto, el gobierno está anticipando algunas ineficiencias de la empresa y también los riesgos derivados de su alta dependencia del gas natural importado desde Estados Unidos, que en días recientes ha subido de precio debido a las tormentas invernales registradas en diversos estados del vecino país.

Se trata del monto más elevado desde que hay registro, lo que responde también a un incremento de usuarios y a que México está ampliando su infraestructura de generación eléctrica de ciclos combinados, impulsados por gas natural.

Para Carlos Flores, especialista del sector energía, el incremento de los subsidios a la electricidad responde a la necesidad política de mantener artificialmente estables las tarifas y evitar un costo político para el gobierno.

En la práctica, estos subsidios no eliminan el aumento real de los costos, ya que simplemente lo trasladan del recibo de luz al presupuesto público.

Es decir, el consumidor no deja de pagar, pues cubre vía impuestos lo que no paga directamente en su recibo, explicó.

“Mantener tarifas congeladas crea la ilusión de estabilidad, pero es financieramente insostenible y distorsiona las señales económicas del sector eléctrico. Este momento ‘histórico’ de subsidios refleja una creciente dependencia de transferencias fiscales para sostener a la CFE, en lugar de atender los problemas de fondo: una matriz de generación cada vez más concentrada en gas importado, una baja eficiencia operativa y la falta de competencia. El subsidio no corrige el problema del costo, sólo lo oculta temporalmente”, añadió.

Combustible clave

De acuerdo con las cifras de la CFE, considerando todas las tecnologías que usan gas natural, la generación a partir de este energético asciende a cerca de 60%.

Es un porcentaje que seguirá en ascenso debido a que el gobierno está concluyendo diferentes plantas de ciclo combinado, que funcionan con el gas natural importado desde Estados Unidos.

“La construcción de más plantas de ciclo combinado incrementará la demanda de gas natural importado, lo que podría presionar al alza los precios para México”.

“Lo más preocupante es el nulo interés de este gobierno en fortalecer la producción nacional de gas. México tiene recursos significativos, particularmente de gas shale, pero ha renunciado explícitamente a desarrollarlos mediante “fracking” por razones ideológicas. El resultado es una contradicción: se apuesta por más generación a gas, pero se rechaza producir gas en el país. Esa decisión no sólo compromete la seguridad energética, sino que condena al sistema eléctrico a depender indefinidamente de subsidios crecientes financiados por los propios contribuyentes”, añadió el especialista en energéticos.

Ante los problemas de las heladas en Estados Unidos, el precio del gas natural se ha incrementado 80% respecto a diciembre, lo que va a generar presiones este año en las finanzas de la empresa.

Mal tiempo

Víctor Ramírez, socio de la consultora P21Energía, añadió que estos subsidios a la electricidad han crecido históricamente, al menos conforme a la inflación.

“Este subsidio no contempla el posible crecimiento o los posibles problemas que pueda traer el incremento de precios de gas que, además, es un asunto fortuito, momentáneo, como el que puede pasar este fin de semana”.

“Si será suficiente, tendrá que ver con varios aspectos. Recordemos que, con Uri, la tormenta invernal de 2021 hubo unas pérdidas impresionantes y, como la ley lo permitía, la CFE lo que hizo en lugar de cobrar de golpe fue ir cobrando poco a poco estos costos altos que tuvo la energía eléctrica en esos días, por el alto precio del gas”, expuso.

El experto destacó que este gobierno ha conformado un consejo de emergencia para atender esta problemática debido a la dependencia del gas natural originario de Estados Unidos.

Así, en caso de ser necesario, la comisión va a poner en operación plantas para cubrir el déficit que se pueda generar si se reduce el suministro eléctrico, pero afectaría sus finanzas, que dependerían más de los subsidios, ya que estos fenómenos pegan costos energéticos.

En el primer trimestre de 2021, cuando se reportó la tormenta invernal Uri, la CFE perdió 35 mil millones de pesos, básicamente porque los energéticos aumentaron, lo que puede volver a ocurrir este año a causa de la tormenta “Fern”.