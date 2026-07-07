Liquidan incendio del Cerro del Fraile ocasionado por rayo, en Nuevo León

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    Liquidan incendio del Cerro del Fraile ocasionado por rayo, en Nuevo León
    El incendio forestal registrado en el Cerro del Fraile que fue ocasionado por un rayo quedó totalmente liquidado, informó Protección Civil de Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
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    El incendio forestal registrado en el Cerro del Fraile que fue ocasionado por un rayo quedó totalmente liquidado, informó Protección Civil de Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
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    El incendio forestal registrado en el Cerro del Fraile que fue ocasionado por un rayo quedó totalmente liquidado, informó Protección Civil de Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
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    El incendio forestal registrado en el Cerro del Fraile que fue ocasionado por un rayo quedó totalmente liquidado, informó Protección Civil de Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
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    El incendio forestal registrado en el Cerro del Fraile que fue ocasionado por un rayo quedó totalmente liquidado, informó Protección Civil de Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN

Aparentemente, el incendio fue ocasionado por un rayo que cayó en el lugar durante una tormenta eléctrica

MONTERREY, NL.- El incendio forestal registrado en el Cerro del Fraile que fue ocasionado por un rayo quedó totalmente liquidado, informó Protección Civil de Nuevo León.

El siniestro ocurrido en territorio del ayuntamiento de García fue reportado la tarde noche de ayer lunes y representó una afectación de 800 metros cuadrados de vegetación, principalmente, palma sotol y lechuguilla.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rayo-ocasiona-incendio-forestal-en-el-cerro-del-fraile-en-nl-BP21958229

La dependencia estatal resaltó que en coordinación con diferentes instituciones se logró el control y liquidación del incendio mediante el uso de herramienta manual sobre el perímetro del fuego.

También se contó con el apoyo de un helicóptero, el cual realizó descargas en la zona del perímetro del incendio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/permanece-activo-incendio-forestal-en-candela-registra-35-de-control-LF21719673

“Al término se registra un 100 por ciento de control y un 100 por ciento de liquidación. Se mantiene vigilancia personal de Protección Civil de García”, indicó PCNL.

En el sitio laboraron de forma coordinada Protección Civil de Nuevo León, un helicóptero de la dependencia, Protección Civil de García, Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, Protección Civil de Juárez y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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