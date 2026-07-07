Liquidan incendio del Cerro del Fraile ocasionado por rayo, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- El incendio forestal registrado en el Cerro del Fraile que fue ocasionado por un rayo quedó totalmente liquidado, informó Protección Civil de Nuevo León. El siniestro ocurrido en territorio del ayuntamiento de García fue reportado la tarde noche de ayer lunes y representó una afectación de 800 metros cuadrados de vegetación, principalmente, palma sotol y lechuguilla.

La dependencia estatal resaltó que en coordinación con diferentes instituciones se logró el control y liquidación del incendio mediante el uso de herramienta manual sobre el perímetro del fuego.

También se contó con el apoyo de un helicóptero, el cual realizó descargas en la zona del perímetro del incendio.

“Al término se registra un 100 por ciento de control y un 100 por ciento de liquidación. Se mantiene vigilancia personal de Protección Civil de García”, indicó PCNL. En el sitio laboraron de forma coordinada Protección Civil de Nuevo León, un helicóptero de la dependencia, Protección Civil de García, Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, Protección Civil de Juárez y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

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