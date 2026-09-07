Lizzette Álvarez, la aspirante a congresista cuya historia quedó ligada a la muerte de Jenni Rivera

Su eventual llegada al Congreso colocaría nuevamente bajo los reflectores a una mujer cuya vida pública está precedida por una historia familiar que, desde hace casi 14 años, permanece vinculada a uno de los episodios más recordados y controvertidos de la música mexicana: la muerte de Jenni Rivera.

Lizzette Álvarez Vera quiere dar el siguiente paso en su carrera política. Después de gobernar el municipio de Alvarado durante el periodo 2022-2025, la política veracruzana ha manifestado su interés por buscar una diputación por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La conexión se encuentra en Alessandro Torres Álvarez, hijo de Lizzette Álvarez.

El joven tenía apenas 21 años cuando ocupó la cabina del Learjet 45 que despegó de Monterrey con destino a Toluca durante la madrugada del 9 de diciembre de 2012.

Diez minutos después del despegue, la aeronave se estrelló en la Sierra Madre Oriental, dentro del municipio de Iturbide, Nuevo León. Murieron todos sus ocupantes, incluida Jenni Rivera y cuatro integrantes de su equipo.

LA MADRE DEL COPILOTO QUE MURIÓ JUNTO A JENNI RIVERA

La mayoría de las historias sobre aquella tragedia se concentran en la figura de la cantante.

Sin embargo, detrás de uno de los integrantes de la tripulación se encontraba una familia de Alvarado que años después tendría una presencia directa en la política veracruzana.

Alessandro Torres Álvarez era hijo de Lizzette Álvarez Vera y de Mariano Torres Herrera, conocido como “El Garza”.

Tras conocerse la identidad del joven copiloto, en Alvarado comenzaron a surgir versiones entre habitantes de la localidad que relacionaban a su padre con actividades delictivas y con una presunta célula de Los Zetas que habría operado en la región.

Aquellos señalamientos nunca fueron acreditados judicialmente como una explicación del accidente, pero alimentaron una de las hipótesis que surgieron después de la tragedia.

La versión planteaba que Alessandro podría haber sido el objetivo de un supuesto ataque dirigido contra su padre y que Jenni Rivera y los demás pasajeros habrían terminado siendo víctimas circunstanciales. La teoría, sin embargo, nunca fue comprobada.

UN ACCIDENTE QUE DEJÓ INTERROGANTES

La investigación oficial tampoco logró establecer de manera absoluta qué provocó el desplome.

El informe técnico elaborado por la Dirección General de Aeronáutica Civil descartó la posibilidad de un atentado, aunque reconoció que el nivel de destrucción de la aeronave impedía determinar de manera indubitable la causa determinante del accidente.

En otras palabras, la investigación concluyó sin poder señalar una causa definitiva que pudiera considerarse incuestionable.

Años después, el caso volvió a despertar interés con el documental Who Killed Jenni Rivera?, producción en la que participó Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA.

Desde su experiencia en el combate a organizaciones criminales en México, Vigil planteó en la miniserie la posibilidad de que el entorno político y criminal de Alvarado pudiera ser relevante para entender la historia de la familia del copiloto.

Entre las cuestiones abordadas se encuentra precisamente el papel de Lizzette Álvarez y sus posibles vínculos con personas relacionadas con grupos criminales.

Estas declaraciones forman parte de una hipótesis presentada en el documental y no constituyen una prueba de que Álvarez haya tenido participación alguna en el accidente.

LA TRAGEDIA NO TERMINÓ CON AQUEL VUELO

La muerte de Alessandro no sería la última tragedia que enfrentaría la familia.

El 8 de agosto de 2014, casi dos años después del accidente, Mariano Torres Herrera fue privado de la libertad por un comando armado de aproximadamente diez hombres mientras se encontraba a bordo de un barco camaronero.

Desde aquel día no se volvió a saber de él.

Hasta ahora, su paradero continúa sin esclarecerse.

La familia de Lizzette Álvarez quedó entonces marcada por dos acontecimientos: la muerte de su hijo en el accidente aéreo que también terminó con la vida de Jenni Rivera y la desaparición de su esposo. Pero Álvarez continuó con su carrera.

DEL DUELO AL PODER MUNICIPAL

En lugar de retirarse de la vida pública, Lizzette Álvarez fortaleció su presencia política en Alvarado.

En 2021 ganó la elección para la presidencia municipal y asumió el cargo para el periodo 2022-2025.

Su llegada al poder convirtió a la madre del joven copiloto de aquel vuelo en una figura política de relevancia regional.

Sin embargo, su trayectoria pública también comenzó a acumular cuestionamientos.

LA FISCALÍA DE VERACRUZ Y LOS SEÑALAMIENTOS DE 2022

En febrero de 2022, el entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que la Fiscalía General del Estado, encabezada en ese momento por Verónica Hernández, investigaba a Lizzette Álvarez por presuntas reuniones con integrantes del crimen organizado.

La información generó cuestionamientos alrededor de la entonces presidenta municipal.

No obstante, de acuerdo con la información proporcionada, la Fiscalía no inició un proceso penal en su contra y la carpeta de investigación permaneció abierta.

Es importante señalar que una investigación o carpeta abierta no significa que una persona sea culpable de un delito.

AHORA BUSCA LLEGAR AL CONGRESO

Cuatro años después de asumir la presidencia municipal, Lizzette Álvarez vuelve a intentar ampliar su carrera política.

Su nombre comenzó a circular como posible aspirante a una diputación por el Partido Verde.

La búsqueda de una curul ocurre mientras sobre su pasado permanecen distintos episodios que inevitablemente forman parte del escrutinio público: las investigaciones anunciadas por la Fiscalía, la desaparición de su esposo y, especialmente, la muerte de su hijo Alessandro, ocurrida en el mismo avión en el que viajaba Jenni Rivera.

UN INCENDIO VUELVE A PONERLA EN LOS TITULARES

La exposición pública de Álvarez aumentó nuevamente el 19 de agosto de 2026, cuando se reportó un incendio en su domicilio. El fuego afectó parte de la sala y un minibar.

Ese mismo día, la propia Lizzette Álvarez explicó en sus redes sociales que el incendio se habría originado por una falla eléctrica.

No obstante, el incidente volvió a colocar su nombre en los medios locales justo cuando su posible candidatura a una diputación comenzaba a generar atención.

Una aspirante marcada por una historia que comenzó hace casi 14 años

Lizzette Álvarez busca ahora trasladar su carrera de Alvarado al Congreso.

Pero su eventual candidatura llega acompañada de una historia que difícilmente puede separarse de uno de los accidentes aéreos más mediáticos de México.

El 9 de diciembre de 2012 perdió a su hijo Alessandro, copiloto del vuelo en el que murió Jenni Rivera. Dos años después desapareció su esposo Mariano Torres.

Posteriormente llegó la política, la presidencia municipal, los señalamientos de la Fiscalía y ahora una nueva aspiración electoral.

La relación de Lizzette Álvarez con la tragedia de Jenni Rivera es, hasta donde establecieron las investigaciones oficiales, una relación familiar y no una imputación por el accidente.

Pero mientras la exalcaldesa busca convertirse en congresista, aquella historia vuelve inevitablemente a acompañar su nombre.

Porque antes de ser candidata, alcaldesa o aspirante a una curul, Lizzette Álvarez fue la madre del joven que aquella madrugada ocupaba el asiento del copiloto del avión que llevó a Jenni Rivera hacia su último vuelo.