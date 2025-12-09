¿‘La Barbie’ abusó sexualmente de Jenni Rivera?... según testigos, humilló a ‘La Diva de la Banda’ en una fiesta

/ 9 diciembre 2025
    ¿‘La Barbie’ abusó sexualmente de Jenni Rivera?... según testigos, humilló a ‘La Diva de la Banda’ en una fiesta
    El testigo afirmó que durante una fiesta privada de ‘La Barbie’, ‘La Diva de la banda’ habría consumido sustancias ilícitas. Posteriormente reveló que la cantante fue agredida física y sexualmente por el capo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Según testigos, Édgar Valdez Villareal, mejor conocido como ‘La Barbie’ obligó a ‘La Diva de la Banda’ a practicarle sexo oral en publico, frente a sus invitados a una fiesta

Hoy que se cumple un aniversario más de la muerte de Jenni Rivera ocurrida el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo el cual supuestamente fue provocado por la rivalidad entre los Zetas y el Cártel de Sinaloa, grupo criminal al que pertenecía en ese entonces Édgar Valdez Villareal, mejor conocido como ‘La Barbie’, son muchas las historias que rodean la vida de ‘La Diva de la Banda’.

Dolores Janney Rivera Saavedra, mejor conocida como Jenni Rivera, falleció luego de que se desplomara el Lear Jet donde viajaba junto a algunos de sus colaboradores. El accidente se registró luego una presentación en la ciudad de Monterrey, el jet se dirigía al aeropuerto de Toluca.

Y sobre estos personajes, un testigo protegido reveló que Edgar Valdez Villarreal ‘La Barbie’, habría admitido ante las autoridades que asesinó a la cantante Jenni Rivera en cumplimiento a las órdenes de su colega Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

TE PUEDE INTERESAR: Esta es la razón por la que “La Barbie” sonreía durante su captura

LA BARBIE HUMILLA A JENNI RIVERA; LA OBLIGA A PRACTICARLE SEXO ORAL EN PUBLICO

Pero lo que más llamó la atención fue la noticia de una humillación que La Barbie le hizo a Jenni Rivera. Pues la fuente aseguró que en una ocasión se suscitó un altercado entre el narco y la cantante, donde él la golpeó y la obligó a practicarle sexo oral delante de los invitados.

El testigo afirmó que durante una fiesta privada de ‘La Barbie’, ‘La Diva de la banda’ habría consumido sustancias ilícitas. Posteriormente reveló que la cantante fue agredida física y sexualmente por el capo, esto como un acto de “broma y burla”.

LA BARBIE TRAS LA MUERTE DE JENNI RIVERA

Según dice el mismo testigo, ‘La Barbie’ le prohibió que se presentara en Monterrey, pero ella no obedeció las órdenes de los narcos.

El motivo era al ser un territorio en manos de ‘El Cártel de los Zetas’, enemigos de la llamada ‘Federación’.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Le advirtieron a Jenni Rivera sobre su muerte?... ‘Hoy la matan’, el grito que se escuchó en su último concierto en Monterrey (Video)

Al parecer, Jenni desobedeció la orden y se presentó, motivo que causó el enojo del capo y dio la orden para asesinarla.

A pesar de la investigación, la autoridad en México determinó que el desplome del Jet en el que viajaba la intérprete junto a su equipo, se debió a problemas mecánicos.

Sin embargo, a 13 años de la tragedia persisten dudas sobre si el accidente lo provocó el narco relacionado al Cártel de Sinaloa.

Lo cierto es que tras la muerte de ‘La diva de la banda’, Édgar Valdez Villareal se adjudicó el incidente del avión en el que la cantante perdió la vida.

“Hubo una junta antes de ese día. ‘El Chapo’ me habló por teléfono y me dijo que Jenni tenía prohibido tocar en Monterrey, porque los Zetas andaban muy duros, que debíamos tener mucho cuidado con eso. Ahí mismo ordenó que, quien fuera a tocar ahí de nuestros amigos, había que matarlo porque eso ponía en riesgo la seguridad de todos”, afirmó ‘La Barbie’.

TE PUEDE INTERESAR | Venganzas y narcocorridos... las terribles muertes de Valentín Elizalde, Chalino Sánchez, y Jenni Rivera; la amenaza del crimen organizado por cantarle a los ‘contras’ (videos)

MUERTE DE JENNI RIVERA

Jenni Rivera murió el 9 de diciembre de 2012, luego de cantar en Nuevo León, México, y después de tomar un avión que despegó a las tres y media de la mañana con destino a Toluca, donde tenía previsto llegar a las cuatro y media, pero se perdió el contacto con la aeronave 10 minutos después de despegue.

Horas después, el avión fue encontrado en la parte montañosa de la Sierra de Galeana, en la región Sur del ejido El Tecojote en el Estado de Nuevo León, lamentablemente Jenni y sus otros acompañantes fallecieron.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

