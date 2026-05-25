Llama la Iglesia a no descuidar a los jóvenes por el Mundial
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Pide aprovechar la Copa del Mundo como una oportunidad para convivir en familia
CDMX.- Ante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Iglesia católica hizo un llamado a cuidar, observar, escuchar y acompañar a los jóvenes con el objetivo de fortalecer los vínculos familiares y construir entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.
A través de su editorial Desde la Fe, indicó que la pasión por el futbol puede convertirse en una oportunidad extraordinaria para convivir en familia, compartir emociones y construir recuerdos, “pero también puede convertirse en un periodo en el que, entre pantallas, horarios alterados, chats, videojuegos, apuestas disfrazadas de entretenimiento y una sobreexposición digital cada vez más agresiva, dejemos de mirar a nuestros niños y adolescentes”.
En ese sentido, advirtió que “la fractura de los vínculos familiares comienza con silencios prolongados, aislamiento, irritabilidad, insomnio, necesidad excesiva de privacidad o una dependencia cada vez más intensa del celular y otras veces aparecen en forma de ansiedad, enojo constante o desconexión emocional”.
Recordó que hace unas semanas la Comisión para la Protección de Menores de la Arquidiócesis Primada de México organizó la Semana del Buen Trato Infantil y de Personas Vulnerables, un ciclo de conferencias en el que especialistas, educadores y expertos compartieron herramientas concretas para fortalecer los vínculos familiares y construir entornos seguros los jóvenes.
Al respecto, destacó que se debe fortalecer la idea de que el buen trato no consiste solamente en evitar la violencia, sino en generar vínculos sanos, cercanos y emocionalmente presentes. “Un niño protegido (...) es aquel que sabe que puede hablar, que se siente escuchado, (...) con adultos atentos a sus emociones”.