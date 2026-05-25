Llama la Iglesia a no descuidar a los jóvenes por el Mundial

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    Llama la Iglesia a no descuidar a los jóvenes por el Mundial
    La Iglesia Católica advirtió que esto puede convertirse en un periodo de sobreexposición digital para menores. X

Pide aprovechar la Copa del Mundo como una oportunidad para convivir en familia

CDMX.- Ante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Iglesia católica hizo un llamado a cuidar, observar, escuchar y acompañar a los jóvenes con el objetivo de fortalecer los vínculos familiares y construir entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que la pasión por el futbol puede convertirse en una oportunidad extraordinaria para convivir en familia, compartir emociones y construir recuerdos, “pero también puede convertirse en un periodo en el que, entre pantallas, horarios alterados, chats, videojuegos, apuestas disfrazadas de entretenimiento y una sobreexposición digital cada vez más agresiva, dejemos de mirar a nuestros niños y adolescentes”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/alerta-leon-xiv-del-dano-causado-por-los-chatbots-en-visperas-de-su-enciclica-sobre-ia-PD20894964

En ese sentido, advirtió que “la fractura de los vínculos familiares comienza con silencios prolongados, aislamiento, irritabilidad, insomnio, necesidad excesiva de privacidad o una dependencia cada vez más intensa del celular y otras veces aparecen en forma de ansiedad, enojo constante o desconexión emocional”.

Recordó que hace unas semanas la Comisión para la Protección de Menores de la Arquidiócesis Primada de México organizó la Semana del Buen Trato Infantil y de Personas Vulnerables, un ciclo de conferencias en el que especialistas, educadores y expertos compartieron herramientas concretas para fortalecer los vínculos familiares y construir entornos seguros los jóvenes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exige-iglesia-que-familias-buscadoras-sean-escuchadas-por-las-autoridades-y-sostener-su-grito-que-exige-justicia-CA20752202

Al respecto, destacó que se debe fortalecer la idea de que el buen trato no consiste solamente en evitar la violencia, sino en generar vínculos sanos, cercanos y emocionalmente presentes. “Un niño protegido (...) es aquel que sabe que puede hablar, que se siente escuchado, (...) con adultos atentos a sus emociones”.

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