Llama la Iglesia a no descuidar a los jóvenes por el Mundial

CDMX.- Ante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Iglesia católica hizo un llamado a cuidar, observar, escuchar y acompañar a los jóvenes con el objetivo de fortalecer los vínculos familiares y construir entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que la pasión por el futbol puede convertirse en una oportunidad extraordinaria para convivir en familia, compartir emociones y construir recuerdos, “pero también puede convertirse en un periodo en el que, entre pantallas, horarios alterados, chats, videojuegos, apuestas disfrazadas de entretenimiento y una sobreexposición digital cada vez más agresiva, dejemos de mirar a nuestros niños y adolescentes”.