Localizan con vida a cuatro jóvenes desaparecidos; uno apareció en video disculpandose por venta de droga

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México
/ 24 marzo 2026
    Localizan con vida a cuatro jóvenes desaparecidos; uno apareció en video disculpandose por venta de droga
    La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas confirmó que cuatro jóvenes fueron localizados con vida tras difundirse un video en redes sociales Captura de pantalla

Tras circular un video con confesiones sobre presuntas actividades ilícitas, autoridades reportaron la localización con vida de los jóvenes.

Autoridades informaron la localización con vida de cuatro jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos, entre ellos Juan Luis Chico Torres, quien fue visto por última vez el pasado 21 de marzo en Baja California Sur.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas confirmó la localización al actualizar las fichas correspondientes a Edwin David Ceseña Borquez, Gabriel Everardo Rosas Rivera, Juan Luis Chico Torres y Omar Antonio García Rosas, las cuales fueron marcadas con la leyenda “localizados”.

Con esta actualización, las autoridades informaron que el protocolo de búsqueda fue desactivado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/localizan-con-vida-a-7-electricistas-desaparecidos-en-matehuala-BJ19672883
$!Localizan con vida a cuatro jóvenes desaparecidos; uno apareció en video disculpandose por venta de droga

VIDEO EN REDES SOCIALES MOSTRABA A DOS DE LOS JOVENES DISCULPANDOSE POR PRESUNTAMENTE VENDER DROGAS

Previo a su localización, comenzó a difundirse en redes sociales un video de un minuto con 29 segundos en el que aparecen dos de los jóvenes, de 27 y 22 años de edad, quienes habían sido reportados como desaparecidos.

En la grabación, ambos sostienen un cartel con las frases “pongan atención a sus hijos” y “la verdad contada por ellos”. Durante el video, los jóvenes realizan declaraciones sobre presuntas actividades relacionadas con la venta de droga.

El material fue difundido desde las redes sociales del propio Juan Luis Chico Torres y en la publicación se etiquetó a presuntos familiares y a personas señaladas como parte de una supuesta red de distribución.

CONFIESAN PRESUNTO MODUS OPERANDI DE NARCOMENUDEO

En el video, uno de los jóvenes afirma haber sido privado de la libertad y menciona que presuntamente participaba en la venta de marihuana, la cual, según su versión, recibían mediante paquetería.

También señalan que la droga llegaba en envíos que, de acuerdo con sus declaraciones, se realizaban a través de la empresa de mensajería DHL, oculta en bolsas de alimento para perro dentro de cajas.

Durante la grabación, ambos jóvenes agradecen la oportunidad de haber sido liberados con vida y expresan arrepentimiento por las actividades mencionadas.

Tras la difusión del material y la confirmación de su localización, las autoridades indicaron que se desactivaron las alertas de búsqueda correspondientes, mientras continúan las indagatorias para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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