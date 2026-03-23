Localizan con vida a 7 electricistas desaparecidos en Matehuala

Los siete jóvenes electricistas desaparecidos en Matehuala fueron localizados con vida tras un operativo con más de 620 elementos de las fuerzas de seguridad, tres aeronaves y el gabinete de seguridad ampliado encabezado por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, luego que el pasado 21 de marzo perdieran contacto con sus familiares. Esto fue confirmado por el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona en sus redes sociales: “Les informo que las 7 personas reportadas como desaparecidas en Matehuala están sanas y salvas. En San Luis Potosí no bajamos la guardia: seguimos trabajando todos los días por su seguridad”, escribió en X.

El Gobierno de Matehuala también informó que los jóvenes fueron localizados y se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se realizaron “procedimiento correspondientes por parte de las autoridades competentes”. Además, reconoció la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia que permitió su localización.

OPERATIVO DE BÚSQUEDA Previamente en la mañana, el secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez comentó “se decidió implementar un operativo con un estado de fuerza sin precedente, 520 elementos de las fuerzas de seguridad y con tres aeronaves que están colaborando, así como el gabinete de seguridad completo encabezado por el gobernador del estado”. Asimismo refirió que se activaron todos los protocolos en materia de búsqueda de personas, se contactó a los familiares de los jóvenes y se les ofrecieron de inmediato los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) incluyendo asesoramiento jurídico y psicológico, así como acceso al Fondo de Alimentos y Hospedaje, así como colaboración con el estado de Nuevo León por la cercanía de la frontera con la vecina entidad a la zona en donde se habrían dado los hechos.

La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares también expuso que lo que se tenía de información es que se les habría perdido el rastro sobre la carretera 57 en el entronque hacia la carretera a Cedral y detalló que de inmediato se contó con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

DESAPARICIÓN Los trabajadores originarios de Cárdenas, San Luis Potosí, salieron de la localidad el pasado 16 de marzo para realizar trabajos en distintos puntos del altiplano potosino; sin embargo, se dirigían de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas cuando se perdió comunicación con ellos la mañana del sábado Entre los 20 y 30 años fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo.

“Lo único que pedimos es que los regresen con vida. Ellos trabajaban bien, no andaban en nada malo”, declaró uno de los familiares de los desaparecidos a un medio local potosino. De acuerdo con las versiones, un tercero alertó la posible privación ilegal de la libertad. Sus fichas de búsqueda fueron difundidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí.

Pero hasta el momento se desconoce más información sobre los hechos, más que su desaparición y localización. El caso ocurre en una región afectada por la violencia y luego de reciente reportes de desapariciones colectivas en México, como el de los diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, secuestrados y asesinados a finales de enero en Sinaloa, presuntamente privados de la libertad por un comando armado tras ser confundidos con miembros de un grupo criminal rival del Cartel de Sinaloa. Matehuala, San Luis Potosí, se encuentra en la zona limítrofe con la zona agrícola de Nuevo León, lo que la convierte en una área de conflicto debido al constante ingreso de organizaciones criminales. (Con información de El Universal)

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