Localizan con vida a dos agentes de la SSPC desaparecidos en Zapopan, confirma Harfuch

La dependencia había alertado previamente sobre la desaparición de los dos elementos, quienes viajaban rumbo a Guadalajara para integrarse a un operativo federal en la zona metropolitana . De acuerdo con la información preliminar, ambos agentes no llegaron al punto asignado y dejaron de tener comunicación con sus superiores, lo que llevó a iniciar un protocolo de búsqueda inmediata.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch , informó sobre el hallazgo a través de su cuenta oficial de X. En su mensaje señaló: “Nuestros compañeros de @SSPCMexico que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco el pasado 25 de noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias. Agradecemos a @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y al Gobernador @PabloLemusN su apoyo en la búsqueda para su localización. Seguiremos informando.”

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) confirmó este 1 de diciembre la localización con vida de los dos agentes federales que habían sido reportados como desaparecidos en Zapopan, Jalisco, desde el pasado 25 de noviembre , cuando se dirigían a Guadalajara para realizar labores de inteligencia relacionadas con grupos delictivos que operan en la región.

AGENTES DE LA SSPC DESAPARECIERON EN ÁREA DOMINADA POR EL CJNG

Los agentes transitaban en un vehículo oficial cuya última ubicación conocida fue en el municipio de Zapopan. El caso generó preocupación debido a que la región es considerada un área de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal señalada como una de las más violentas y con mayor capacidad operativa en el país.

Medios nacionales, entre ellos El Financiero, reportaron quela unidad oficial fue localizada abandonada en el Paseo de los Virreyes, presentando impactos de arma de fuego. Este hallazgo activó la participación de fuerzas federales y estatales para su localización, incluyendo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y la Coordinación de Seguridad del gobierno de Jalisco.

Tras confirmarse la desaparición el 25 de noviembre, diversas instituciones reforzaron las operaciones de búsqueda en las zonas donde se presumía que pudieron haber sido vistos por última vez. Se llevaron a cabo recorridos en tierra, análisis de videovigilancia, entrevistas en campo y acciones de inteligencia coordinadas.

INFORMAN QUE AGENTES DESAPARECIDOS FUERON ENCONTRADOS; NO EMITEN DETALLES

Aunque no se han revelado los detalles del operativo que permitió la localización de los agentes, la SSPC afirmó que ambos se encuentran en buen estado, sin que por el momento se haya informado si requerirán atención médica o psicológica debido a su desaparición.

La SSPC emitió un comunicado con la siguiente información:

“Los dos elementos de esta institución, quienes fueron privados de la libertad el 25 de noviembre mientras realizaban labores de inteligencia e investigación de campo en el estado de Jalisco, fueron localizados esta mañana y se encuentran a salvo.

Ambos agentes reciben atención médica hospitalaria debido a diversas lesiones que, de acuerdo con el reporte preliminar, no ponen en riesgo su vida.

La SSPC mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y federales, y continúa con las líneas de investigación para esclarecer los hechos. Asimismo, la institución garantiza el acompañamiento integral a los elementos y a sus familias, así como la atención médica, psicológica y todo el apoyo necesario.”

Las autoridades tampoco han precisado si hubo personas detenidas o si existen líneas de investigación que apunten a la participación directa de algún grupo criminal.

El gobierno federal destacó la colaboración entre dependencias para dar con el paradero de los elementos. García Harfuch enfatizó la importancia del apoyo brindado por la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional y el gobierno de Jalisco durante las labores de búsqueda.