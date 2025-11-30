Policías de San Luis Potosí enfrentan proceso por siete cuerpos hallados en Zacatecas

CDMX.- La situación jurídica entre los gobiernos de Zacatecas y San Luis Potosí se mantiene tensa con el inicio formal del proceso penal acusatorio contra cuatro policías potosinos, detenidos en territorio zacatecano y vinculados con el abandono de siete cuerpos localizados en un predio del municipio de Villa de Cos. Este martes, un Juez de Control definirá si son vinculados o no a proceso por el delito de desaparición forzada.

El hallazgo de los siete cuerpos también ha generado una disputa institucional entre ambos gobiernos, ya que hasta ahora ninguna de las dos entidades ha contabilizado estos homicidios en sus estadísticas oficiales, de acuerdo con los reportes del Informe Nacional de Homicidios Dolosos que publica diariamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El día del hallazgo, el 23 de noviembre, Zacatecas reportó únicamente un homicidio doloso, mientras que San Luis Potosí registró dos casos. En las jornadas posteriores, ambas entidades informaron entre cero y tres homicidios diarios, sin que se reflejara el multihomicidio en los partes oficiales.

El sitio donde fueron localizados los cuerpos se ubica sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de Cervantes, en Villa de Cos, el cual conecta con la comunidad de El Salado, perteneciente al municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, ha señalado que, aunque los cuerpos fueron abandonados en territorio zacatecano, las primeras diligencias indican que las víctimas fueron privadas de la vida en un lugar distinto, por lo que existe una investigación coordinada con la Fiscalía potosina para determinar el sitio exacto de los homicidios.

Respecto a la detención de los policías, el fiscal explicó que fue realizada por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), luego de que una camioneta gris sin rótulos oficiales fuera asegurada a pocos metros del lugar del hallazgo. En el interior viajaban tres hombres y una mujer, quienes se identificaron como agentes de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, pero durante la inspección se localizaron rastros de sangre.

Aunque las autoridades zacatecanas han mantenido reserva sobre los avances periciales, fuentes consultadas confirmaron que los estudios forenses ya fueron concluidos y que los rastros de sangre hallados en el vehículo dieron positivo a uno de los siete cuerpos, resultados que ya fueron integrados a la carpeta de investigación como prueba científica.

La carpeta de investigación fue judicializada la semana pasada, iniciándose formalmente el proceso penal en contra de los cuatro detenidos, a quienes ya se les formuló imputación por delitos vinculados a la desaparición forzada durante la audiencia inicial.

Será este martes cuando, en audiencia de seguimiento, un juez determine la situación jurídica definitiva de los policías, mientras se mantiene la incertidumbre sobre si el gobierno de San Luis Potosí continuará brindándoles apoyo jurídico durante el juicio que enfrentan en Zacatecas. Con información de El Universal