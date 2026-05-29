Localizan con vida a Merari Olea Varela nueve años después de su desaparición en Morelos

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    Localizan con vida a Merari Olea Varela nueve años después de su desaparición en Morelos
    Merari Olea fue localizada con vida en Morelos tras casi nueve años desaparecida; autoridades activaron protocolos de atención y protección. VANGUARDIA

Merari Olea desapareció en 2017 cuando tenía 15 años; autoridades activan protocolos de atención y protección

Después de casi nueve años de permanecer reportada como desaparecida, autoridades de Morelos confirmaron la localización con vida de Merari Olea Varela, quien fue vista por última vez el 24 de junio de 2017 en el municipio de Cuautla cuando tenía 15 años de edad.

La noticia fue confirmada de manera conjunta por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, las cuales informaron que la localización se concretó el pasado 26 de mayo.

El hallazgo pone fin a una búsqueda que se prolongó durante casi una década y que mantuvo activo el expediente de desaparición de la joven en plataformas oficiales, fichas de búsqueda y registros de las autoridades estatales.

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MERARI OLEA DESAPARECIÓ EN CUAUTLA CUANDO TENÍA QUINCE AÑOS

De acuerdo con la información disponible, Merari Olea Varela desapareció el 24 de junio de 2017 en Cuautla, municipio ubicado en la región oriente de Morelos.

Desde entonces, su fotografía, características físicas y datos generales permanecieron difundidos en los mecanismos oficiales de búsqueda de personas desaparecidas, mientras familiares, colectivos y autoridades continuaron con las labores para localizarla.

Con el paso de los años, el caso fue retomado en distintas jornadas de búsqueda y actividades realizadas por organizaciones de familiares de personas desaparecidas, quienes mantuvieron la exigencia de dar seguimiento a su localización.

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MERARI OLEA PERMANECE BAJO PROTECCIÓN DE LAS AUTORIDADES TRAS SER ENCONTRADA CON VIDA

Tras confirmarse su localización, Merari quedó bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía estatal, instituciones que comenzaron la aplicación de los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Las autoridades señalaron que dichos procedimientos contemplan atención médica, acompañamiento psicológico, valoración integral y acciones encaminadas a garantizar condiciones adecuadas para su proceso de reintegración familiar.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que fue localizada ni sobre las condiciones en las que vivió durante los años en que permaneció desaparecida.

Tampoco se ha informado públicamente sobre su estado de salud actual o sobre los lugares donde habría permanecido durante ese periodo.

INFORMACIÓN DEL CASO PERMANECE BAJO RESERVA

Las autoridades explicaron que, conforme a los protocolos vigentes en materia de atención a víctimas, diversos aspectos relacionados con el caso permanecerán reservados.

La información referente al sitio donde fue localizada, las circunstancias de su desaparición y las posibles líneas de investigación no ha sido divulgada con el propósito de proteger su integridad física y emocional, preservar su privacidad y evitar afectaciones a las investigaciones que pudieran continuar en curso.

Este tipo de medidas son habituales en casos de localización de personas desaparecidas, particularmente cuando las víctimas requieren procesos de atención especializada y acompañamiento institucional.

UN CASO QUE OCURRE EN MEDIO DE LA CRISIS DE DESAPARICIONES EN MÉXICO

La localización de Merari Olea Varela ocurre en un contexto nacional marcado por la problemática de las desapariciones.

De acuerdo con cifras oficiales, en México existen 134 mil 604 personas desaparecidas y no localizadas registradas desde 1952.

Las entidades con el mayor número de registros son el Estado de México con 14 mil 659 casos; Tamaulipas con 13 mil 802; Jalisco con 12 mil 779; Michoacán con 7 mil 815 y Nuevo León con 7 mil 476.

Durante los últimos meses, las cifras oficiales sobre personas desaparecidas han sido objeto de debate entre autoridades federales y colectivos de búsqueda.

El gobierno federal presentó un análisis que divide los registros en distintas categorías. Según la explicación ofrecida por Marcela Figueroa, más de 46 mil registros presentan datos incompletos o insuficientes, mientras que cerca de 40 mil corresponden a personas que tuvieron algún tipo de actividad oficial posterior a la fecha de su desaparición, como trámites administrativos, participación electoral o acceso a servicios públicos.

De acuerdo con esa clasificación, 43 mil 128 registros corresponden a personas reportadas como desaparecidas que cuentan con información completa y que no presentan actividad oficial posterior a su desaparición.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/solicita-fuundec-transparencia-y-celeridad-a-la-onu-tras-activar-mecanismo-por-desapariciones-en-mexico-OE20718204

CONTINÚAN INVESTIGACIONES Y PROCESOS DE ATENCIÓN

Mientras avanzan los procedimientos institucionales relacionados con la localización de Merari Olea Varela, las autoridades mantienen la reserva sobre los detalles del caso y continúan con las acciones de atención previstas para personas localizadas después de largos periodos de ausencia.

La Fiscalía de Morelos y la Comisión de Búsqueda estatal no han informado si existen investigaciones abiertas relacionadas con las circunstancias de la desaparición de la joven o si derivarán nuevas diligencias a partir de su localización.

Por ahora, las instituciones involucradas concentran sus esfuerzos en garantizar su protección y acompañamiento conforme a los protocolos vigentes para la atención de víctimas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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