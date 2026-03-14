$!Localizan con vida a Wendy Castro en un CERESO de Hermosillo tras años con ficha de búsqueda activa

Wendy Guadalupe Castro Colón, una joven que contaba con ficha de búsqueda activa en el estado de Sonora, fue localizada con vida dentro de un Centro de Reinserción Social en la ciudad de Hermosillo. La localización ocurrió durante una jornada de búsqueda en vida realizada por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora en la capital del estado. TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Morelos confirma que cuerpo hallado es Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM desaparecida De acuerdo con la información difundida por la fundadora del colectivo, Ceci Patricia Flores, la joven fue identificada dentro del sistema penitenciario estatal, lo que permitió confirmar su paradero y establecer comunicación con sus familiares. El hallazgo fue dado a conocer públicamente por integrantes del colectivo a través de redes sociales, donde explicaron que la jornada de búsqueda incluyó recorridos por instituciones públicas y espacios donde podrían encontrarse personas reportadas como desaparecidas. LA JOVEN CONTABA CON FICHA DE BÚSQUEDA OFICIAL

Wendy Castro Colón tenía una ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora. Según el registro institucional, la joven fue vista por última vez el 29 de diciembre de 2023 en el poblado Miguel Alemán, perteneciente al municipio de Hermosillo. Al momento de su desaparición tenía 24 años. La ficha difundida por las autoridades señalaba que Wendy Castro mide aproximadamente 1.50 metros, tiene complexión delgada, cabello castaño oscuro y ojos cafés. Entre las señas particulares registradas se mencionaban diversos tatuajes, entre ellos letras tatuadas en el brazo derecho, una flecha en el mismo brazo, un atrapasueños en el brazo izquierdo, un símbolo de infinito también en el brazo izquierdo y un árbol de la vida tatuado en el pie derecho. La comisión había solicitado apoyo de la ciudadanía para aportar información que permitiera dar con su paradero.

FAMILIA PERDIÓ CONTACTO CON WENDY TRAS SU LLEGADA A SONORA De acuerdo con los reportes difundidos durante su búsqueda, Wendy Castro había viajado desde el estado de Guerrero hacia Sonora. Tras su llegada a la región, su familia perdió comunicación con ella, situación que llevó a presentar el reporte de desaparición ante las autoridades. Posteriormente se emitió la ficha de búsqueda correspondiente y familiares comenzaron a difundir su caso a través de redes sociales y colectivos de búsqueda con el objetivo de localizarla. Durante ese periodo, el registro permaneció activo en bases de datos institucionales y plataformas dedicadas a la localización de personas desaparecidas. IDENTIFICAN A WENDY DURANTE JORNADA DE BÚSQUEDA EN VIDA La localización se produjo durante acciones de búsqueda en vida realizadas por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Este tipo de actividades consiste en recorridos en hospitales, albergues, centros de detención y otras instituciones donde podrían encontrarse personas reportadas como desaparecidas. Durante una de estas jornadas en Hermosillo, integrantes del colectivo detectaron que la joven se encontraba en un Centro de Reinserción Social del estado. Según explicó Ceci Patricia Flores, la identificación permitió confirmar que Wendy Castro estaba con vida y comenzar los procedimientos necesarios para notificar a su familia.

TE PUEDE INTERESAR: Instalan antimonumento por desaparecidas en Plaza de Armas en Saltillo FAMILIARES VIAJARON DESDE GUERRERO PARA REENCONTRARSE Tras confirmarse la identidad de la joven, integrantes del colectivo informaron a sus familiares sobre su localización. Posteriormente, su madre y otros familiares se trasladaron desde Guerrero hasta Sonora para reunirse con ella. El colectivo indicó que este hallazgo permitió concretar el reencuentro familiar después de varios años sin información sobre su paradero, mientras la ficha de búsqueda permanecía activa en registros oficiales.

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