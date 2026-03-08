Instalan antimonumento por desaparecidas en Plaza de Armas en Saltillo

De acuerdo con integrantes de FUNDEC, la instalación busca recordar a quienes no han regresado a casa y mantener presente la exigencia de justicia y búsqueda. “Es un día importante para la lucha de todas las mujeres. A lo largo de décadas se nombró este día para lograr igualdad, paz y derechos de género”, expresó Diana Iris, integrante de FUNDEC.

La actividad se realizó alrededor de las 11:00 horas y fue impulsada de manera colaborativa por integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC) y Transporte Digno Saltillo. Durante el acto se colocó una veladora simbólica como parte de la instalación y se exhibieron fotografías de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivos instalaron este sábado un antimonumento justo al lado del “Árbol de la Esperanza” en la Plaza de Armas de Saltillo , con el objetivo de mantener viva la memoria de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Coahuila.

Explicó que el antimonumento retoma la idea de un memorial permanente, inspirado en espacios conmemorativos donde una luz permanece encendida como símbolo de memoria y esperanza. “Justo es eso la luz, tanto para los que no han regresado a casa como para las familias que no perdamos el camino”, dijo.

Durante la actividad, participantes colocaron en el espacio fotografías de mujeres desaparecidas originarias de Coahuila o vinculadas con la entidad, así como imágenes de víctimas de feminicidio, con la intención de que permanezcan como recordatorio público de estos casos.

Desde FUNDEC también se señaló que este tipo de acciones buscan mantener la memoria colectiva y reforzar la defensa de los derechos de las mujeres más allá de fechas conmemorativas. “Creemos que estos derechos no solamente deberían manifestarse en un día, sino continuar todo el año y como parte de la defensa de los derechos”.

Durante el evento también participó la directora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien llamó a la sociedad a solidarizarse con las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

“Es una lucha de todas y de todos. Vivimos en un mismo país donde esto puede sucederle a cualquiera, y aunque no nos haya tocado directamente, quiénes somos nosotros para no unirnos a las luchas que más duelen en este país”, compartió.

Los organizadores indicaron que el antimonumento permanecerá como un espacio simbólico de memoria para las mujeres desaparecidas y para las familias que continúan en su búsqueda.