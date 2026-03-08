Instalan antimonumento por desaparecidas en Plaza de Armas en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 8 marzo 2026
#8M
    Instalan antimonumento por desaparecidas en Plaza de Armas en Saltillo
    Colectivos instalaron un antimonumento en la Plaza de Armas de Saltillo, junto al “Árbol de la Esperanza”, para honrar la memoria de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Coahuila.
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

COMPARTIR

TEMAS


8M
Desaparecidas
Mujeres

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Fundec

Bajo la frase “Sigue ardiendo la dignidad”, colectivos colocaron una veladora simbólica y fotografías de víctimas para mantener viva la memoria de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio

En el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivos instalaron este sábado un antimonumento justo al lado del “Árbol de la Esperanza” en la Plaza de Armas de Saltillo, con el objetivo de mantener viva la memoria de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Coahuila.

La actividad se realizó alrededor de las 11:00 horas y fue impulsada de manera colaborativa por integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC) y Transporte Digno Saltillo. Durante el acto se colocó una veladora simbólica como parte de la instalación y se exhibieron fotografías de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio.

TE PUEDE INTERESAR: Vecinos del poniente de Saltillo denuncian humo de ladrilleras, inseguridad y abandono de predio

De acuerdo con integrantes de FUNDEC, la instalación busca recordar a quienes no han regresado a casa y mantener presente la exigencia de justicia y búsqueda. “Es un día importante para la lucha de todas las mujeres. A lo largo de décadas se nombró este día para lograr igualdad, paz y derechos de género”, expresó Diana Iris, integrante de FUNDEC.

$!Integrantes de FUNDEC señalaron que el antimonumento busca mantener viva la memoria de las mujeres que no han regresado a casa y reforzar la exigencia de justicia.
Integrantes de FUNDEC señalaron que el antimonumento busca mantener viva la memoria de las mujeres que no han regresado a casa y reforzar la exigencia de justicia. CORTESÍA

Explicó que el antimonumento retoma la idea de un memorial permanente, inspirado en espacios conmemorativos donde una luz permanece encendida como símbolo de memoria y esperanza. “Justo es eso la luz, tanto para los que no han regresado a casa como para las familias que no perdamos el camino”, dijo.

Durante la actividad, participantes colocaron en el espacio fotografías de mujeres desaparecidas originarias de Coahuila o vinculadas con la entidad, así como imágenes de víctimas de feminicidio, con la intención de que permanezcan como recordatorio público de estos casos.

Desde FUNDEC también se señaló que este tipo de acciones buscan mantener la memoria colectiva y reforzar la defensa de los derechos de las mujeres más allá de fechas conmemorativas. “Creemos que estos derechos no solamente deberían manifestarse en un día, sino continuar todo el año y como parte de la defensa de los derechos”.

Durante el evento también participó la directora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien llamó a la sociedad a solidarizarse con las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

“Es una lucha de todas y de todos. Vivimos en un mismo país donde esto puede sucederle a cualquiera, y aunque no nos haya tocado directamente, quiénes somos nosotros para no unirnos a las luchas que más duelen en este país”, compartió.

Los organizadores indicaron que el antimonumento permanecerá como un espacio simbólico de memoria para las mujeres desaparecidas y para las familias que continúan en su búsqueda.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


8M
Desaparecidas
Mujeres

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Fundec

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
Desde ser percibida como “gorda” para conducir en televisión, querer ser silenciada por ser mujer y no ser considerada capaz de sacar adelante una iniciativa, fueron algunas experiencias que enfrentaron las mujeres.

Relatan barreras y violencia hacia ELLAS en medios, política y empresas
Sentido. Más allá de su narrativa de thriller, el verdadero peso de El estrangulador de Boston está en la reivindicación de estas periodistas.

El estrangulador de Boston: el caso que también desnudó el machismo en las redacciones
El fluoruro pertenece a los llamados oligoelementos. En pequeñas cantidades, el fluoruro tiene efectos positivos en nuestros huesos y dientes, pero en grandes cantidades también puede tener efectos negativos.

¿Es realmente necesario el flúor en las pastas de dientes?
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
Inés Sainz ofreció en Saltillo la conferencia “Los retos de la Mujer del siglo XXI”, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Inés Sainz comparte en Saltillo su historia de lucha y éxito en el periodismo deportivo
NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio

NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio