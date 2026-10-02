Localizan cuerpo de hombre en canalón en Monterrey, Nuevo León
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El cuerpo estaba en un canalón del Barrio Acero en el ayuntamiento de Monterrey
Monterrey, Nuevo León.- El cuerpo de un hombre fue localizado al interior de un canalón este viernes, sin que hasta el momento se conozcan las causas de su deceso, en Nuevo León.
Protección Civil del estado informó que atendió el reporte y a su arribo ya se encontraban elementos de Protección Civil municipal y la Cruz Roja que confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.
Los hechos se registraron en un canalón que está por avenida del Pastizal y avenida Luis Donaldo Colosio en el Barrio Acero en Monterrey.
El canalón es de aproximadamente unos dos metros y tiene una profundidad de 15 centímetros.
Las causas de la muerte están a reserva de la autopsia de ley. El sitio quedó a cargo de la unidad de periciales y de Protección Municipal en espera del Servicio Médico Forense (Semefo).