Localizan cuerpo de hombre en canalón en Monterrey, Nuevo León

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    Localizan cuerpo de hombre en canalón en Monterrey, Nuevo León
    Se esperan los resultados de la autopsia de ley para determinar la causa por la cual un hombre perdió la vida en Nuevo León
    Localizan cuerpo de hombre en canalón en Monterrey, Nuevo León

El cuerpo estaba en un canalón del Barrio Acero en el ayuntamiento de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- El cuerpo de un hombre fue localizado al interior de un canalón este viernes, sin que hasta el momento se conozcan las causas de su deceso, en Nuevo León.

Protección Civil del estado informó que atendió el reporte y a su arribo ya se encontraban elementos de Protección Civil municipal y la Cruz Roja que confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/destaca-adrian-de-la-garza-que-homicidios-repuntaron-en-nuevo-leon-desde-2021-GM23856707

Los hechos se registraron en un canalón que está por avenida del Pastizal y avenida Luis Donaldo Colosio en el Barrio Acero en Monterrey.

El canalón es de aproximadamente unos dos metros y tiene una profundidad de 15 centímetros.

Las causas de la muerte están a reserva de la autopsia de ley. El sitio quedó a cargo de la unidad de periciales y de Protección Municipal en espera del Servicio Médico Forense (Semefo).

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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