Destaca Adrián de la Garza que homicidios repuntaron en Nuevo León desde 2021

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    Destaca Adrián de la Garza que homicidios repuntaron en Nuevo León desde 2021
    Al rendir su Segundo Informe como alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, afirmó que los homicidios dolosos repuntaron en Nuevo León desde 2021. GOBIERNO DE MONTEREY

El alcalde de Monterrey dijo que este delito alcanzó en 2024 su nivel más alto en una década

MONTERREY, NL.- Al rendir su Segundo Informe como alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, afirmó que los homicidios dolosos repuntaron en Nuevo León desde 2021 hasta alcanzar en 2024 su nivel más alto en una década.

El presidente municipal se refirió al tema de seguridad que impera en la entidad y recordó su etapa como Procurador estatal.

Sin mencionar nombres, pero en clara alusión a la administración de emecista Samuel García, dijo que hay algunas voces del estado que dicen que han logrado disminuir la inseguridad en el último año.

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“En seguridad los resultados se construyen con experiencia, estrategia y coordinación. En el 2011 asumí la Procuraduría del estado en uno de los momentos más difíciles en nuestra historia con una tasa anual de homicidios que superaba los 40 por cada 100 mil habitantes”, indicó.

Sin embargo, mencionó que durante su gestión ese número se redujo contundentemente y al llegar a la alcaldía de Monterrey, en su primer periodo, mantuvo la seguridad como una prioridad.

“Con la coordinación de los demás municipios y de instituciones locales y federales, logramos contener y controlar la incidencia delictiva”, expuso.

De la Garza presentó una gráfica en donde mostró el repunte de los homicidios desde que inició la administración de Samuel García.

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El priista, quien ha estado al frente de la administración del municipio de Monterrey en tres ocasiones, destacó que ha colocado la seguridad como una de las prioridades de su gobierno a través de la construcción de dos nuevos centros C4, dos centros de Comando C2 en Barrio Antiguo y el Parque España, así como las buenas condiciones laborales que ahora tiene la policía de Monterrey.

“El objetivo de contar con los nuevos C4, norte y sur es generar inteligencia focalizada a las problemáticas de cada sector”, mencionó.

Añadió que también ampliar la cobertura a colonias de Monterrey cuya seguridad actualmente corresponde al estado.

“Con una inversión de más de 990 millones de pesos consolidamos una red conectada y cercana al territorio”, dijo.

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Añadió que estos esfuerzos han dado resultados porque la incidencia delictiva en general disminuyó un 25 por ciento, los homicidios dolosos se redujeron un 66 por ciento y los delitos patrimoniales un 39 por ciento.

“La percepción de seguridad alcanzó su nivel más alto de que hay registro en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI”, subrayó.

Agradeció el respaldo que en materia de seguridad ha encontrado su administración con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la Defensa y la Guardia Nacional.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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