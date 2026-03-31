$!Localizan en Jalisco a menor desaparecida en Nuevo León

La adolescente estaba desaparecida desde el 25 de marzo cuando fue vista por última ocasión en la colonia Canteras, en el ayuntamiento de San Pedro Garza García .

Monterrey, Nuevo León.- Una menor, de 14 años, que tenía Reporte de Búsqueda en Nuevo León fue localizada acompañada de una persona mayor en Tlaquepaque, Jalisco.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó que derivado de trabajos de inteligencia realizados por la Unidad de Investigación, se logró la ubicación de la menor identificada como Yuridia.

La joven fue encontrada en Tlaquepaque, Jalisco, en compañía de una amiga mayor de edad.

Una vez que se confirmó su ubicación, se dio aviso al Ministerio Público, a fin de que el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata lleve a cabo las acciones correspondientes para su traslado y reintegración a su familia.