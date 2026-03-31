Localizan en Jalisco a menor desaparecida en Nuevo León

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México
/ 31 marzo 2026
    Localizan en Jalisco a menor desaparecida en Nuevo León
    Una adolescente de 14 años con reporte de búsqueda en Nuevo León fue localizada en Tlaquepaque tras trabajos de inteligencia policial Especial

La menor estaba desaparecida desde el pasado día 25 de marzo cuando fue vista en la colonia Canteras, en el ayuntamiento de San Pedro

Monterrey, Nuevo León.- Una menor, de 14 años, que tenía Reporte de Búsqueda en Nuevo León fue localizada acompañada de una persona mayor en Tlaquepaque, Jalisco.

La adolescente estaba desaparecida desde el 25 de marzo cuando fue vista por última ocasión en la colonia Canteras, en el ayuntamiento de San Pedro Garza García.

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La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó que derivado de trabajos de inteligencia realizados por la Unidad de Investigación, se logró la ubicación de la menor identificada como Yuridia.

La joven fue encontrada en Tlaquepaque, Jalisco, en compañía de una amiga mayor de edad.

Una vez que se confirmó su ubicación, se dio aviso al Ministerio Público, a fin de que el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata lleve a cabo las acciones correspondientes para su traslado y reintegración a su familia.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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