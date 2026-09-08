Localizan túneles para huachicol en dos estados del país

Elementos del Gabinete de Seguridad Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron dos túneles utilizados para el robo de huachicol en Tultitlán, Estado de México , y Santa Catarina, Nuevo León .

Este martes 8 de septiembre, agentes del Gabinete de Seguridad Nacional hallaron ambos pasadizos vinculados al robo de combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El primer túnel fue hallado en Tultitlán gracias a denuncias ciudadanas. Los vecinos alertaron sobre un fuerte olor a combustible y el constante paso de pipas. Ante esto, las autoridades resguardaron un inmueble en la colonia Bello Horizonte y detectaron la toma subterránea.

El segundo hallazgo fue confirmado por la FGR en Santa Catarina. Mediante un ordenamiento de cateo, los agentes descubrieron una excavación de casi 100 metros de largo. Este pasadizo contaba con mangueras de alta presión conectadas a dos tomas ilícitas.

Durante la revisión del inmueble en Nuevo León, la FGR aseguró un arma corta, un cargador, 21 cartuchos, cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, mangueras, celulares y muestras del hidrocarburo.