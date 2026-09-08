Localizan túneles para huachicol en dos estados del país

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México
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    Localizan túneles para huachicol en dos estados del país
    Aseguramiento de túneles utilizados para robo de combustible en distintos puntos del país VANGUARDIA

Operativo contra huachicol localiza dos túneles en el país; la FGR incauta armas, vehículos y miles de litros del hidrocarburo.

Elementos del Gabinete de Seguridad Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron dos túneles utilizados para el robo de huachicol en Tultitlán, Estado de México, y Santa Catarina, Nuevo León.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-revela-como-operaba-la-red-de-huachicol-fiscal-ligada-a-fernando-farias-laguna-EG23341894

Este martes 8 de septiembre, agentes del Gabinete de Seguridad Nacional hallaron ambos pasadizos vinculados al robo de combustible mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El primer túnel fue hallado en Tultitlán gracias a denuncias ciudadanas. Los vecinos alertaron sobre un fuerte olor a combustible y el constante paso de pipas. Ante esto, las autoridades resguardaron un inmueble en la colonia Bello Horizonte y detectaron la toma subterránea.

El segundo hallazgo fue confirmado por la FGR en Santa Catarina. Mediante un ordenamiento de cateo, los agentes descubrieron una excavación de casi 100 metros de largo. Este pasadizo contaba con mangueras de alta presión conectadas a dos tomas ilícitas.

Durante la revisión del inmueble en Nuevo León, la FGR aseguró un arma corta, un cargador, 21 cartuchos, cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, mangueras, celulares y muestras del hidrocarburo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/catea-fgr-bodega-del-vicealmirante-farias-laguna-en-cdmx-y-detalla-operacion-de-los-primos-en-red-de-huachicol-BB23337574

CONTINUAN LAS OPERACIONES EN EL PAÍS

Dentro de las acciones de la estrategia nacional, en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, las autoridades aseguraron 480 litros de combustible, 13 tambos y un automóvil.

Finalmente, personal especializado de Pemex acudió a los lugares para inhabilitar las tomas y sellar las conexiones. Hasta el momento no hay personas detenidas, por lo que los inmuebles continuarán bajo resguardo federal para integrar las carpetas de investigación.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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