FGR revela cómo operaba la red de huachicol fiscal ligada a Fernando Farías Laguna
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La Fiscalía General de la República dio a conocer nuevos detalles de la investigación contra la red de huachicol fiscal conocida como “Los Primos”.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó nuevos avances sobre la investigación de una presunta red dedicada al contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, que habría operado con apoyo de funcionarios y personal relacionado con aduanas y la Secretaría de Marina.
La fiscal Ernestina Godoy Ramos explicó que las indagatorias comenzaron después del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque detenido en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
A partir de ese operativo, las autoridades identificaron una estructura con operaciones en diferentes estados del país.
¿QUIÉNES SON “LOS PRIMOS” EN EL CASO DE HUACHICOL FISCAL?
De acuerdo con la FGR, detrás de la operación se encontraban los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, ambos exintegrantes de alto rango de la Armada de México.
La fiscalía señala que los dos habrían coordinado distintas etapas de la operación, desde la importación y traslado del hidrocarburo hasta su almacenamiento y distribución.
Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Manuel Roberto se desempeñó como vicealmirante y Fernando como contralmirante antes de sus respectivas detenciones.
Según la investigación presentada por la FGR, integrantes de la red también habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal en aduanas marítimas y otras áreas relacionadas con la operación portuaria.
ASÍ OPERABA EL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE
La investigación señala que los buques utilizados por la organización partían principalmente de Texas con cargamentos de hidrocarburo.
El combustible habría sido declarado ante las autoridades como aceite o aditivo, una clasificación que permitía darle un tratamiento fiscal distinto y facilitar su ingreso al país.
La FGR también sostiene que algunos servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían pagos para permitir el paso de los embarques.
Cuando se realizaban inspecciones, estas habrían sido manipuladas mediante muestreos superficiales, alteraciones en los volúmenes reportados o maniobras para liberar el producto sin una revisión completa.
Una vez que el combustible llegaba a territorio mexicano, era distribuido a través de empresas constituidas legalmente. Paralelamente, otras compañías y operaciones financieras habrían sido utilizadas para dar una apariencia legítima a los recursos obtenidos.
INVESTIGACIÓN ALCANZA CINCO ESTADOS
La FGR identificó operaciones relacionadas con esta estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.
Como parte de las investigaciones, las autoridades siguieron el rastro de accionistas, representantes legales y personas relacionadas con las distintas empresas involucradas.
En uno de los cateos realizados en la Ciudad de México también fueron localizados objetos de lujo, documentos relacionados con aduanas marítimas y expedientes de personal naval.
La fiscalía reportó además el hallazgo de documentación reservada y confidencial relacionada con seguridad nacional, así como armas que, de acuerdo con la investigación, no contaban con el registro correspondiente.
¿QUÉ PASÓ CON FERNANDO FARÍAS LAGUNA?
Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones navales de Salina Cruz, Oaxaca. Su captura fue informada días después por el Gabinete de Seguridad.
Fernando Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, donde, según las autoridades, utilizaba una identidad y un pasaporte falsos.
Después de que México solicitó su extradición, las autoridades argentinas determinaron su expulsión y fue trasladado a territorio mexicano el 21 de agosto de 2026.
Los hermanos permanecen recluidos en el penal de El Altiplano y enfrentan acusaciones relacionadas con delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Con la llegada de Fernando Farías a México, la cifra de personas detenidas relacionadas con la investigación ascendió a 16, de las cuales 12 son exservidores públicos.