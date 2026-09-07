Catea FGR bodega del Vicealmirante Farías Laguna en CDMX y detalla operación de ‘los primos’ en red de huachicol

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México
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    Catea FGR bodega del Vicealmirante Farías Laguna en CDMX y detalla operación de ‘los primos’ en red de huachicol
    En la estructura criminal destacaban Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, conocidos como “los primos”, informó Godoy. Cortesía

Ernestina Godoy informó los avances en la investigación relacionada al caso de huachicol fiscal

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy, informó los avances en la investigación relacionada al caso de huachicol fiscal de los hermanos Farías.De acuerdo con la Godoy, detrás del buque asegurado con 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas, no se encontraba un contrabandista que operara de manera individual, sino una presunta red criminal con capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburos que habrían ingresado ilegalmente al país.

En esta estructura, señaló, destacaban Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, conocidos como “los primos”.

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La investigación apunta a que ambos habrían contado con cómplices que intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.

Según la información presentada por la autoridad, Manuel Roberto “N” habría gestionado directamente algunos de esos nombramientos y promociones.

CATEA FGR BODEGA DEL VICEALMIRANTE FARÍAS EN CDMX

A su vez se informó que la FGR cateó en la Ciudad de México una bodega del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por huachicol fiscal, en la que aseguró armas, documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales y expedientes de altos mandos de la Marina.

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Ernestina Godoy informó en un video que tanto Manuel Roberto, como su hermano Fernando, también preso por este delito, usaban su influencia en la Secretaría de Marina (Semar) para realizar nombramientos y ascensos no solo en esa institución, sino también en Aduanas.

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