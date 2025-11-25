Logra Sheinbaum compromiso con todos los gobernadores para homologar el delito de abuso contra la mujer

México
/ 25 noviembre 2025
    Logra Sheinbaum compromiso con todos los gobernadores para homologar el delito de abuso contra la mujer
    Sheinbaum añadió que su gobierno ha iniciado diálogos con los responsables en México de diversas plataformas de redes sociales. FOTO: ESPECIAL

El objetivo es formalizar un acuerdo en un plazo de dos semanas, en el marco de los 16 días de activismo nacional

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum resaltó la importancia del acuerdo alcanzado con los 32 gobernadores para armonizar el delito de abuso contra las mujeres entre las legislaciones estatales y el Código Penal Federal. Subrayó que el acoso y el abuso deben sancionarse de manera efectiva y que su tipificación uniforme en los procedimientos penales es un paso necesario para garantizar justicia.

La Presidenta también enfatizó que la sanción no es suficiente si no se acompaña de procesos de educación, formación y sensibilización que transformen las prácticas sociales. Afirmó que cualquier forma de violencia contra las mujeres debe dejar de normalizarse y que la meta es concretar esta homologación antes de que termine el año.

Sheinbaum añadió que su gobierno ha iniciado diálogos con los responsables en México de diversas plataformas de redes sociales, quienes han mostrado disposición para sumarse a la estrategia contra la violencia hacia las mujeres. El objetivo es formalizar un acuerdo en un plazo de dos semanas, en el marco de los 16 días de activismo nacional.

En este contexto, hizo un llamado a quienes participarán en las movilizaciones del día para que mantengan las protestas en un marco de paz. Señaló que las manifestaciones pacíficas son más efectivas y recordó que el reforzamiento de la seguridad en Palacio Nacional y en los monumentos responde a la presencia conocida de grupos que recurren a acciones violentas para atraer atención.

Respecto a la posibilidad de promover también una homologación en materia de aborto, similar a la que se impulsa para el acoso, Sheinbaum aclaró que ese tema continúa bajo la responsabilidad de los congresos locales. Recordó que las reformas en esta materia comenzaron hace 22 años en la Ciudad de México y que, desde entonces, otros estados han avanzado de manera gradual.

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

