Fiscalía de CDMX vs. periodista Carlos Jiménez: Protagonizan ‘guerrilla’ en redes sociales

México
/ 18 noviembre 2025
    Fiscalía de CDMX vs. periodista Carlos Jiménez: Protagonizan ‘guerrilla’ en redes sociales
    A través de redes sociales, se viralizó una pequeña ‘guerrilla’ entre el periodista especialista en nota roja, Carlos Jiménez, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). FOTO: ESPECIAL

La Fiscalía de la Ciudad de México envió un oficio al periodista Carlos Jiménez en el que pide revelar la información de una de sus fuentes

A través de redes sociales, se viralizó una pequeña ‘guerrilla’ entre el periodista especialista en nota roja, Carlos Jiménez, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien envió un oficio al comunicólogo donde solicita revelar sus fuentes de información.

El origen de la disputa fue un video que se mostró durante su programa de televisión, donde se observa un cateo en una casa de la alcaldía Iztapalapa.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No estaban perdidos, andaban de parranda’: hermano de AMLO minimiza desapariciones

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Jiménez fue quien inicialmente compartió el documento, en el que se lee la solicitud por parte de la institución.

SE DESATA ‘GUERRILLA’ ENTRE PERIODISTA CARLOS JIMÉNEZ Y LA FISCALÍA DE CDMX

En la publicación, el periodista escribió “¡De risa! Pretende la Fiscalía de CDMX que le revele mis fuentes. La Fiscalía me envió este oficio en el que me pide les diga: cómo obtuve un video, quién me lo proporcionó, el número de teléfono de dónde me lo mandaron. Y quiere que lo revele en menos de 48 horas [...] Así el personal de Bertha Alcalde.

Sin embargo, Jiménez colocó un recuadro negro en una parte del oficio en un intento por resguardar información.

Usuarios en redes sociales se sorprendieron por este comunicado, mientras que otros comentaron fuertes críticas hacia la dependencia como: “En lugar que el ciudadano pida ayuda a la fiscalía y/o policía, la fiscalía pide ayuda al ciudadano. Si quieren, ya también arrestamos y les hacemos su trabajo completo. Así las cosas en México.

TE PUEDE INTERESAR: Policía Nacional y DEA desarticulan ‘oficina’ del CJNG en España; detienen a 20

FISCALÍA RESPONDE A PERIODISTA

A las pocas horas, la FGJ publicó el documento completo, dejando visible la parte donde se señala que un juez de control ordenó al Ministerio Público requerir la información señalada, a petición de un equipo de defensa.

$!Fiscalía de CDMX vs. periodista Carlos Jiménez: Protagonizan ‘guerrilla’ en redes sociales

“El material gráfico que presentas en tus canales, fue de interés para la defensa, no para la Fiscalía. El juez lo autorizó y nosotros solo somos conducto para solicitarlo. Entendemos tu preocupación por tu labor periodística, pero esto es un mandato judicial. Estás en tu derecho de atender la solicitud del juez o impugnarla.

TE PUEDE INTERESAR: 71 personas detenidas por revender boletos en el Corona Capital 2025

¿QUÉ MUESTRA EL VIDEO DE CARLOS JIMÉNEZ?

El video muestra un cateo realizado por la Policía de Investigación en un inmueble ubicado en la calle 3 de la Colonia San Juan Xalapa. Derivado de esta operación, se detuvieron a una mujer y se aseguró droga y un arma de fuego.

Temas


Periodistas
Redes sociales
Viral

Localizaciones


CDMX
Ciudad de México

Organizaciones


Fgj

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Para los organizadores del evento en Madero, la prioridad es mantener el respeto al contexto histórico y la solemnidad del 20 de noviembre.

Prohíben corridos tumbados y reguetón en desfile por la Revolución Mexicana
En primera instancia, el Gobierno de EU no confirmó la colocación oficial de los letreros.

Revisarán México y EU límites en Playa Bagdad ante polémica por letreros de restricción
El 52.3% de los jóvenes de 12 a 24 años leyó novelas, cuentos o poesía; además, 37.5% accedió a libros electrónicos y 62.2% consultó páginas de internet,

Los jóvenes sí leen... los adultos ya no: INEGI exhibe brecha generacional
informan que el plan de acción se orienta especialmente al sector productivo de la entidad.

Michoacán reporta 180 detenciones por extorsión en los últimos cuatro meses
Carolina del Norte es un estado con cerca de 1 millón de inmigrantes, de los que más de una quinta parte son mexicanos, según el American Immigration Council. FOTO:

Operativo migratorio en Carolina del Norte se amplía a Raleigh
Bin Salmán fue recibido en la Casa Blanca por Trump con los máximos honores reservados a las visitas de Estado, siete años después del asesinato de Khashoggi. FOTO:

Trump exculpa a Bin Salmán del asesinato a Khashoggi: ‘Él no sabía nada’
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes casi por unanimidad la ley para forzar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein.

Cámara de EU aprueba la publicación de los archivos Epstein
El estudio es uno de los primeros esfuerzos sistemáticos para rastrear este dinero en plataformas específicas, que rara vez son señaladas por las firmas de análisis que recopilan los datos más completos. FOTO: ESPECIAL.

Millones de dólares entraron de manera ilegal a bolsas cripto en los últimos 2 años