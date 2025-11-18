Fiscalía de CDMX vs. periodista Carlos Jiménez: Protagonizan ‘guerrilla’ en redes sociales
La Fiscalía de la Ciudad de México envió un oficio al periodista Carlos Jiménez en el que pide revelar la información de una de sus fuentes
A través de redes sociales, se viralizó una pequeña ‘guerrilla’ entre el periodista especialista en nota roja, Carlos Jiménez, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien envió un oficio al comunicólogo donde solicita revelar sus fuentes de información.
El origen de la disputa fue un video que se mostró durante su programa de televisión, donde se observa un cateo en una casa de la alcaldía Iztapalapa.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), Jiménez fue quien inicialmente compartió el documento, en el que se lee la solicitud por parte de la institución.
SE DESATA ‘GUERRILLA’ ENTRE PERIODISTA CARLOS JIMÉNEZ Y LA FISCALÍA DE CDMX
En la publicación, el periodista escribió “¡De risa! Pretende la Fiscalía de CDMX que le revele mis fuentes. La Fiscalía me envió este oficio en el que me pide les diga: cómo obtuve un video, quién me lo proporcionó, el número de teléfono de dónde me lo mandaron. Y quiere que lo revele en menos de 48 horas [...] Así el personal de Bertha Alcalde”.
Sin embargo, Jiménez colocó un recuadro negro en una parte del oficio en un intento por resguardar información.
Usuarios en redes sociales se sorprendieron por este comunicado, mientras que otros comentaron fuertes críticas hacia la dependencia como: “En lugar que el ciudadano pida ayuda a la fiscalía y/o policía, la fiscalía pide ayuda al ciudadano. Si quieren, ya también arrestamos y les hacemos su trabajo completo. Así las cosas en México”.
FISCALÍA RESPONDE A PERIODISTA
A las pocas horas, la FGJ publicó el documento completo, dejando visible la parte donde se señala que un juez de control ordenó al Ministerio Público requerir la información señalada, a petición de un equipo de defensa.
“El material gráfico que presentas en tus canales, fue de interés para la defensa, no para la Fiscalía. El juez lo autorizó y nosotros solo somos conducto para solicitarlo. Entendemos tu preocupación por tu labor periodística, pero esto es un mandato judicial. Estás en tu derecho de atender la solicitud del juez o impugnarla”.
¿QUÉ MUESTRA EL VIDEO DE CARLOS JIMÉNEZ?
El video muestra un cateo realizado por la Policía de Investigación en un inmueble ubicado en la calle 3 de la Colonia San Juan Xalapa. Derivado de esta operación, se detuvieron a una mujer y se aseguró droga y un arma de fuego.