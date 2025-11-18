$!Fiscalía de CDMX vs. periodista Carlos Jiménez: Protagonizan ‘guerrilla’ en redes sociales

A través de redes sociales, se viralizó una pequeña ‘guerrilla’ entre el periodista especialista en nota roja, Carlos Jiménez, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien envió un oficio al comunicólogo donde solicita revelar sus fuentes de información.

El origen de la disputa fue un video que se mostró durante su programa de televisión, donde se observa un cateo en una casa de la alcaldía Iztapalapa.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Jiménez fue quien inicialmente compartió el documento, en el que se lee la solicitud por parte de la institución.

SE DESATA ‘GUERRILLA’ ENTRE PERIODISTA CARLOS JIMÉNEZ Y LA FISCALÍA DE CDMX

En la publicación, el periodista escribió “¡De risa! Pretende la Fiscalía de CDMX que le revele mis fuentes. La Fiscalía me envió este oficio en el que me pide les diga: cómo obtuve un video, quién me lo proporcionó, el número de teléfono de dónde me lo mandaron. Y quiere que lo revele en menos de 48 horas [...] Así el personal de Bertha Alcalde”.