‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum

Añadió que, de manera simultánea, se busca que los estados armonicen sus legislaciones. Actualmente, dijo, 22 estados ya tienen registradas las propuestas de reforma, y en otros diez las iniciativas serán presentadas este mismo día.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que se trabaja en la reforma del artículo 260 del Código Penal Federal con el propósito de ampliar la descripción de esta conducta y fijar penas que irían de tres a siete años de prisión, además de multas que oscilarían entre 200 y 500 UMA.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum y en el marco del Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se presentaron los avances del Plan Integral contra el abuso, en el cual destaca la homologación del tipo penal en los 32 estados de México.

La secretaria explicó que la iniciativa redefine el acoso para incluir cualquier manifestación de índole sexual: desde tocamientos y caricias hasta conductas exhibicionistas. Subrayó que estas acciones pueden ocurrir tanto en espacios públicos como privados y que, con la reforma, el delito pasará a perseguirse de oficio. Además de las sanciones penales y económicas, la propuesta incorpora la obligación de que las personas responsables participen en talleres destinados a sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres.

Afirmó que esta estrategia no está dirigida contra los hombres como grupo, sino contra las prácticas machistas que perpetúan la desigualdad. Señaló que muchos hombres se han sumado a la construcción de una sociedad más justa y libre de agresiones, y que este cambio cultural requiere la participación de todas y todos.

También destacó la importancia de reconocer que la violencia hacia las mujeres no corresponde a sucesos aislados, sino a un fenómeno estructural. Recordó que siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia, y que casi la mitad de ellas ha enfrentado violencia sexual. En casos de abuso, añadió, nueve de cada diez denuncias corresponden a víctimas mujeres.

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentó un programa de actividades que se desplegará desde hoy y continuará durante los próximos 16 días.

En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que combatir el acoso y el abuso es una tarea prioritaria y que ambos deben ser sancionados en los marcos penales federal y estatal. Señaló que, paralelamente, es indispensable promover procesos formativos y de concientización para desmontar prácticas normalizadas de violencia. Esto, dijo, permite atender las causas profundas y avanzar hacia un escenario de cero impunidad.

Posteriormente Sheinbaum mostró una transmisión en línea donde todos los gobernadores estaban conectados para mandar un breve mensaje sobre su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres.

En el caso de Coahuila, el Gobernador Manolo Jiménez emitió su mensaje después de saludar cordialmente a la mandataria:

“Por acá trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices. Hace dos años iniciamos un gran proyecto para las mujeres de Coahuila, un proyecto transversal. Donde, por supuesto, incluímos todo lo relacionado con la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, hemos venido desarrollando algunos proyectos y programas como la creación de la Fiscalía de las Mujeres y los Niños, la Policía Violeta. Fortalecimos los Centros de Empoderamiento y de Justicia. Creamos 500 puntos violetas por todas las regiones de Coahuila. Tenemos proyectos de empoderamiento en temas educativos, en temas de salud, en temas de emprendimiento. Así que cuente con todo nuestro apoyo, nos sumamos a este compromiso nacional y estamos listos para seguir trabajando por las mujeres de Coahuila y por las mujeres de México. Felicidades presidenta por este gran proyecto”, expresó Manolo Jiménez, Gobernador de Coahuila.