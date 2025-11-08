Logran acuerdos y agricultores levantan bloqueos carreteros en Guanajuato

Productores de maíz blanco en Guanajuato levantaron un plantón y los bloqueos carreteros que mantuvieron a lo largo de esta semana, luego de alcanzar acuerdos preliminares con la industria y el Gobierno estatal sobre dar certeza en la producción y comercialización del grano.

Tras un encuentro con autoridades, líderes campesinos dieron la instrucción de retirar sillas, mesas y carpas que permanecieron por más de 34 horas frente a los accesos de la planta de la empresa Maseca, en Silao, Guanajuato.

En tanto, la SecretarÌa de Seguridad de Guanajuato confirmó que los manifestantes retiraron los cierres totales en la Carretera Federal 90 Irapuato-Zapotlanejo y sus ramales, poniendo fin a los bloqueos mantenidos desde inicios de esta semana.

La decisión de liberar las vías y los accesos a la planta industrial se tomó después de una mesa de diálogo celebrada en Irapuato, que culminó con el compromiso de la industria de realizar compras directas y la promesa de un apoyo complementario por parte de las autoridades.

Grupo REFORMA tuvo acceso a audios de la reunión privada en la que la SecretarÌa de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) federal, la Secretaría de Gobierno y del Campo de Guanajuato y representantes de la industria lograron compromisos como la compra directa de la empresa Maseca, representada por Jorge Angulo.

La compañía ofreció a los productores la compra directa y sin intermediarios de su maÌz en libre volumen, eliminando un punto de fricción central en el sector, según se escuchó decir al Secretario del Campo de Guanajuato, Justino Arriaga.

Además, se acordó la creación de una mesa de análisis específica para definir el costo de almacenaje, buscando el mejor ofrecimiento para no afectar la rentabilidad del productor; se pactó una próxima reunión para dar seguimiento a los acuerdos con Grupo Maseca, Sukarne, la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canavi) y otras empresas establecidas en Guanajuato.

De manera pública, esta tarde el Secretario del Campo de Guanajuato, Justino Arriaga, confirmó en redes sociales la conclusión de la mesa de diálogo.

“El Secretario de Gobierno señala que existe un compromiso de la Gobernadora (Libia Dennise García) en otorgar un mayor presupuesto al campo en el aÒo 2026”, manifestó en el encuentro.

Además, se estableció una mesa técnica entre la Sader y la Secretaría del Campo estatal para definir la mecánica operativa de un apoyo extraordinario al precio por tonelada de maíz blanco, coordinando los esfuerzos de los dos niveles de gobierno.

“Esta sesión responde directamente a las peticiones de los productores por una retribución justa y competitiva por su cosecha, consolidando un esquema que brinda certeza económica”, posteó.

“La colaboración interinstitucional y el diálogo directo con todos los actores involucrados garantizan que las acciones derivadas de este acuerdo se ejecuten con transparencia, eficiencia y puntualidad”, agregó.

Por otra parte, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) alertaron que los bloqueos en cinco puntos de Guanajuato mantenían detenidos 30 trenes con más de 251 mil toneladas de carga varada, lo que equivale a la capacidad de transporte de 9 mil camiones.

Las repercusiones de la paralización se extendieron hasta el Puerto de Manzanillo, donde se registró un paro ferroviario total que interrumpió la entrada y salida de contenedores y el servicio intermodal hacia el noroeste del país.