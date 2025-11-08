Registra Cruz Roja 160 ataques a su personal

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó los crecientes ataques contra trabajadores y servicios de salud que se registran en América Latina y el Caribe, que incluyen 160 incidentes de violencia en México de enero de 2024 a la fecha.

En el marco del Tercer Seminario Regional sobre la Protección y Respeto a la Asistencia de Salud en Latinoamérica y el Caribe, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, hizo un llamado urgente a los Estados de la región para fortalecer el respeto y la protección a los heridos y enfermos, asÌ como al personal, las instalaciones y los vehículos destinados a atenderlos.

TE PUEDE INTERESAR: Incertidumbre por desabasto de Gas LP crece en zonas de México: Toluca, Puebla y Tlaxcala los más afectados

”En México, el CICR ha identificado, a partir de reportes de medios de comunicación, 160 incidentes violentos contra los servicios de salud desde enero de 2024”, apuntó.

Olivier Dubois, jefe de la Delegación Regional para México y América Central del CICR, advirtió que cada vez que un trabajador, un servicio o una asistencia de la salud es amenazado o atacado, no sólo se afecta su integridad, se rompe una red vital de atención que sostiene a toda una comunidad.

En tanto, Carlos Freaner, presidente de Cruz Roja Mexicana, calificó de inaceptable cualquier forma de agresión, falta de respeto o ataque hacia el personal de salud.