Logran vinculación de tres sujetos por posesión de armas de uso exclusivo, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Por posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un juez de control vinculó a proceso a tres personas en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los presuntos fueron detenidos en atención a una denuncia anónima, el pasado 9 de octubre.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) lograron la detención de Jerry “R”, Gustavo “H” y Marcos “A” sobre la carretera 85 Monterrey- Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo, cuando circulaban en un vehículo con placas del estado de Georgia, Estados Unidos.

Tras revisar la unidad, los elementos policiacos encontraron tres armas de fuego con su respectivo cargador, abastecidos con 31 cartuchos hábiles, por lo que las tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía Federal en Nuevo León.