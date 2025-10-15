Logran vinculación de tres sujetos por posesión de armas de uso exclusivo, en Nuevo León

México
/ 15 octubre 2025
    Logran vinculación de tres sujetos por posesión de armas de uso exclusivo, en Nuevo León
    Por posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un juez de control vinculó a proceso a tres personas en Nuevo León. FOTO: CORTESÍA

El juez de control decretó la legal detención y vinculó a proceso a los tres imputados, además de que determinó la prisión preventiva justificada

Monterrey, Nuevo León.- Por posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, un juez de control vinculó a proceso a tres personas en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los presuntos fueron detenidos en atención a una denuncia anónima, el pasado 9 de octubre.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) lograron la detención de Jerry “R”, Gustavo “H” y Marcos “A” sobre la carretera 85 Monterrey- Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo, cuando circulaban en un vehículo con placas del estado de Georgia, Estados Unidos.

Tras revisar la unidad, los elementos policiacos encontraron tres armas de fuego con su respectivo cargador, abastecidos con 31 cartuchos hábiles, por lo que las tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía Federal en Nuevo León.

FOTO: CORTESÍA

El Ministerio Público solicitó al juez de control la vinculación de los sospechosos por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El juez de control decretó la legal detención y vinculó a proceso a los tres imputados, además de que determinó la prisión preventiva justificada y otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

